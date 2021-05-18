Автомобилистам подсказали простые способы сократить расходы на горючее

В рамках проведенных исследований составлен перечень простых способов, которые могут помочь автомобилистами сократить расходы на регулярную заправку автомобиля горючи.

В летний период времени расход топлива всегда больше, чем зимой.

Именно поэтому вопрос экономии становится более актуальным. Прежде всего, выбирать нужно только качественное топливо. Это даст возможность передвигаться на машине и не переживать за возможное возникновение различных поломок, вызванных некачественным бензином.

При езде по асфальту летом опытные водители рекомендуют повысить давление в шинах на 0,1–0,2 Бар. Так можно снизить расход топлива на 1–2%, хотя езда станет немного менее комфортной.

В жаркую погоду обеспечить высокий уровень комфортабельности может кондиционер или климат-контроль, но использование этих элементов обернется повышением расхода топлива. Именно поэтому водители могут воспользоваться альтернативой в виде открытых окон, люков и так далее.