Стала известна дата дебюта Toyota Land Cruiser 2022

В интернете появилась информация, что внедорожная модель Toyota Land Cruiser будущего модельного года дебютирует в ближайшие недели. По всей видимости, японская новинка похвастается высокопроизводительным исполнением GR Sport.

Согласно имеющимся данным, новинку будут выпускать также в более спортивном исполнении от GR Sport. Ютубер Кирк Крайфельс решил разобраться во всех спецификациях, которые опубликовали представители landcruiserupdates.

К примеру, модификация GR-S, доступная с бензиновой и дизельной силовой установкой, станет единственной, которая предлагает технологию KDSS – электронной кинетической динамической подвески с блокировкой переднего/заднего дифференциала.

ZX станет самым роскошным вариантом из всех. Модель получила хромированные вставки, двадцатидюймовые колёса и деревянную отделку салона с кожаной обивкой. Для топовой модели предлагается развлекательная система на задних креслах. Они получили два 11,6-дюймовых сенсорных дисплея.