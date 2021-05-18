Мощность самого дорогого Mercedes-Maybach S-Class оказалась меньше ожидаемой

В Германии уже открыт прием заказов на новинку, цены начинаются от 217,3 тысячи евро (19,5 миллиона рублей по нынешнему курсу). В России, согласно конфигуратору, даже «младшая» версия S 580 4Matic стоит дороже — от 19,9 миллиона рублей, а модификация S 680 с V12 обойдется минимум в 27,8 миллиона рублей.

Mercedes-Maybach S 680 предложат с девятидиапазонным автоматом и впервые с системой полного привода 4Matic (ранее эта версия была доступна только с задним приводом). С места до «сотни» седан с 612-сильным V12 разгоняется за 4,5 секунды, что на 0,3 секунды меньше, чем требуется S 580 с агрегатом мощностью 503 силы. Таким образом, S 680 не только самый дорогой, но и самый динамичный седан в линейке. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 250 километров в час.