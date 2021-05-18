Мощность самого дорогого Mercedes-Maybach S-Class оказалась меньше ожидаемой

Самому мощному Mercedes-Maybach S-Class прочили шестилитровый мотор V12 с отдачей на уровне 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, однако агрегат оказался слабее, чем ожидалось. Концерн Daimler
раскрыл характеристики модели для немецкого рынка: мощность 12-цилиндрового двигателя составит 612 сил и 900 Нм момента.
В Германии уже открыт прием заказов на новинку, цены начинаются от 217,3 тысячи евро (19,5 миллиона рублей по нынешнему курсу). В России, согласно конфигуратору, даже «младшая» версия S 580 4Matic стоит дороже — от 19,9 миллиона рублей, а модификация S 680 с V12 обойдется минимум в 27,8 миллиона рублей.
Mercedes-Maybach S 680 предложат с девятидиапазонным автоматом и впервые с системой полного привода 4Matic (ранее эта версия была доступна только с задним приводом). С места до «сотни» седан с 612-сильным V12 разгоняется за 4,5 секунды, что на 0,3 секунды меньше, чем требуется S 580 с агрегатом мощностью 503 силы. Таким образом, S 680 не только самый дорогой, но и самый динамичный седан в линейке. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 250 километров в час.
По данным автопроизводителя, седан с шестилитровым мотором V12 будет расходовать от 13,4 до 14,4 литра на 100 километров пути.
Столь большая разница в стоимости S 680 в России и Германии объясняется, в том числе, ценой дополнительного оборудования. Например, если немцы могут заказать двуцветную окраску кузова за 14,8 тысячи евро (1,3 миллиона рублей), то россиянам двухцветный «Майбах
» доступен без доплат. В список оснащения модели включены «капитанские» кресла второго ряда, система автоматического открывания задних дверей, 20-дюймовые диски и полноуправляемое шасси.
До российского рынка новый Mercedes-Maybach S-Class доберется в конце лета 2021 года.