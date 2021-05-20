Какие неочевидные правила обычно нарушаются на мойках самообслуживания

Ещё с тех времен, когда все мы мыли машины тряпкой из ведра, осталась привычка мыть машину сверху вниз. Потому что вода стекает сверху вниз и размачивает грязь, которая внизу. К тому же если бы мы сначала мыли внизу, а потом вверху, тряпка была бы вся в песке, мы бы царапали ЛКП и размазывали старую грязь.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Сергей Савостьянов/ТАСС

Но теперь, когда в нашу жизнь пришли бесконтактные мойки, правила изменились. Правильно мыть машину как раз снизу вверх. Почему? Об этом ниже. К тому же есть ещё несколько неочевидных правил мойки машины, которые обычно нарушаются на мойках самообслуживания.

Во-первых, машину надо мыть строго снизу вверх. Не верите мне? Читайте инструкции, благо все они теперь в открытом доступе. Начиная мойку снизу, пена дольше задерживается на нижней части кузова, там где больше всего грязи. Нижний слой пены также играет роль ограничителя, чтобы пена сверху не стекала очень быстро, а замещала собой грязную отработавшую пену на самых грязных участках.

Во-вторых, капот «намыливаем» в последнюю очередь, а смываем первым. Потому что если сделать не так, пена успевает высохнуть на горячем от двигателя металле.

В-третьих, если машина не с комьями грязи на кузове, то наносить пену надо «на сухую». Как показывают комментарии, это очень спорный момент, но в инструкциях написано именно так [помню, в 90-ых, когда Кёрхер только приходил на российский рынок, по радио и телевизору особенно акцентировали внимание на том, что пена наносится на сухую грязь и предварительно смачивать её не нужно].

И в этом есть логика. С намоченного кузова пена стекает быстрее - это раз. «На сухую» ПАВ в пене максимально взаимодействуют с грязью, не разбавляются водой. Грязь, как губка. Если сначала намочить её водой, она впитает в себя много воды и мало пены, а если сразу нанести пену, то впитаются поверхностно-активные вещества (ПАВы).

Споласкивать машину тоже надо снизу вверх. Тут на первый взгляд логики ещё меньше, но на самом деле, практика показывает, что так гораздо проще избежать непромытых участков, плюс не приходится мыть одно и то же место много раз из-за разбрызганной при смывании пены или при споласкивании порогов и колес, с которых может лететь песок.

Так, для справки. Норма на помывку одной машины - 6 минут. Это по регламенту автомобильных моек.

Ещё надо помнить о том, что состав пены во многом похож на состав специального смывателя краски, которым пользуются маляры. Так что не стоит держать пену в концентрированном виде на кузове дольше 2-3 минут. За один раз, конечно, краска не слезет, но если так делать постоянно, ЛКП может похудеть. Если грязи очень много, лучше просто помыть машину дважды, чем долго держать большой слой пены за раз.

И ещё один совет. Нет смысла тратиться на воск. Воск – это, как правило, жидкий парафин. А он очень нестабилен и неустойчив. Держится на кузове максимум день-два, так что фразы менеджеров на автомойках о том, что «с воском машина на дольше останется чистой» - это ложь. Воск никак не поможет дольше сохранить машину чистой.