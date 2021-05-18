В России могут ввести новую систему лишения прав

«Сейчас прорабатываются законы, хотят ввести так называемую балльную систему. Человеку предоставляется определенное количество баллов на год и за каждое административное правонарушение списывается определенное число баллов. Если все баллы списаны, то человек может быть лишен прав», — сказал юрист.
«Вы говорите о Правилах дорожного движения. Это не закон, а нормативка, которую разрабатывает соответствующий федеральный орган исполнительной власти. В данном случае это ГИБДД МВД РФ. Если в недрах министерства или ведомства это рассматривается, то это их юрисдикция», — пояснил Афонский URA.RU.