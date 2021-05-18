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Юрист предупредил водителей о новой системе лишения прав в России

Ura.Ru
10 часов назад
В России могут ввести балльную систему для водителей. Как рассказал URA.RU юрист Василий Воробьев, водителю каждый год будет предоставляться определенное количество баллов, если они кончатся, то автомобилисту грозит лишение прав.
В России могут ввести новую систему лишения прав
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Сейчас прорабатываются законы, хотят ввести так называемую балльную систему. Человеку предоставляется определенное количество баллов на год и за каждое административное правонарушение списывается определенное число баллов. Если все баллы списаны, то человек может быть лишен прав», — сказал юрист.
Он подчеркнул, что пока эта система не действует, а лишь находится на стадии законопроекта.
Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский в беседе с URA.RU отметил, что депутаты не рассматривают такую инициативу, она находится в разработке ГИБДД.
«Вы говорите о Правилах дорожного движения. Это не закон, а нормативка, которую разрабатывает соответствующий федеральный орган исполнительной власти. В данном случае это ГИБДД МВД РФ. Если в недрах министерства или ведомства это рассматривается, то это их юрисдикция», — пояснил Афонский URA.RU.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-центр МВД России. На момент публикации новости ответа не поступило.
Автоюрист Лев Воропаев ранее предупредил о лишении прав на управлением автомобилем водителей самокатов. По его словам, наказание грозит тем, кто в состоянии алкогольного опьянения ездит на самокате.
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