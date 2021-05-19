В России стартовали продажи обновленных хэтчбеков MINI

Обновленные хэтчбеки MINI добрались до российского рынка: трехдверный вариант обойдется минимум в 2 200 000 рублей, а пятидверный — в 2 260 000 рублей. Пережившие рестайлинг модели слегка изменились внешне, обзавелись новым оборудованием (впервые стал доступен подогрев руля), а также появилась многоцветная крыша, окрашенная градиентом из трех оттенков.

Фото: © MINI © MINI

Внешние отличия от дореформенной модели сводятся к отсутствию противотуманок (их функции теперь выполняют основные фары в определенном режиме), модернизированным решеткам на передних крыльях и дизайну дисков: на выбор предложены варианты размерностью 17 и 18 дюймов. Самым заметным новшеством стала необычная трехцветная окраска крыши Multitone Roof, которую предлагают в качестве опции, причем палитра градиента уникальна для каждого автомобиля.

В салоне установлены чуть иные дефлекторы вентиляции, обновленный мультируль, который впервые для модели доступен с подогревом, селектор коробки передач, пятидюймовая цифровая панель приборов и новая мультимедийная система с экраном диагональю 8,8 дюйма. Хэтчбеки оснащаются динамическим круиз-контролем с функцией торможения и обогревом ветрового стекла. В числе дополнительного оборудования — усовершенствованная адаптивная подвеска с регулировкой демпфирования в пределах 50–100 миллисекунд.

Рестайлинговые хэтчбеки MINI оснащаются трех- и четырехцилиндровыми моторами TwinPower Turbo объемом 1,5 и 2,0 литра, пару которым составляет коробка передач Steptronic с двумя сцеплениями либо «механика». Автомобили, укомплектованные 136-сильным полуторалитровым двигателем, разгоняются с места до 100 километров в час за 8,1 секунды, а с двухлитровым агрегатом на 192 силы — за 6,7 секунды.

MINI

Трех- и пятидверные MINI предлагаются в России в четырех уровнях оснащения: Essential, Classic, John Cooper Works и Yours. В базовом исполнении Essential для моделей доступен пакет Comfort, который включает двухзонный климат-контроль, складывающиеся внешние зеркала с автозатемнением, передний центральный подлокотник и пакет отделений для хранения вещей.

Линия исполнения Classic дополнена передними спортивными креслами и подогревом рулевого колеса. Такие MINI можно заказать с корпусами внешних зеркал и крышей, оформленными в черном либо белом цвете.

MINI

Спортивный John Cooper Works можно отличить по аэродинамическому обвесу: переднему бамперу со встроенными воздуховодами, заднему спортивному бамперу с диффузором, накладкам на боковых порогах и заднему спойлеру. В набор оснащения включены адаптивная подвеска нового поколения, рулевое колесо с отделкой кожей Nappa, сиденья с развитой боковой поддержкой и беспроводная зарядка для смартфона.

Версия Yours отличается расширенными возможностями персонализации: клиенты могут выбрать нескольких вариантов оформления экстерьера и интерьера, крышу и корпуса наружных зеркал в серебристом цвете. Эта комплектация дополнена аудиосистемой HiFi Harman Kardon.