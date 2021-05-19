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Hyundai обновит кроссовер Palisade в 2022 году

Car.ru
8 часов назад
В 2022 Hyundai планируют обновить кроссовер Palisade.
Hyundai обновит кроссовер Palisade в 2022 году
Фото: Car.ruCar.ru
Известно, что дизайн экстерьера и интерьера новинки не получит каких-либо серьезных изменений. Все доработки будут поверхностными для того, чтобы подогреть спрос потенциальных покупателей на модель.
Под капотом кроссовера установят 2,0-литровый турбированный мотор. Его мощность составит 200 лошадиных сил. Также будет представлена версия, оснащенная 3,5-литровым 249-сильным агрегатом. В паре с двигателем будет работать механическая или автоматическая коробка передач. Привод может быть передним или полным.
Оснащение кроссовера включает в себя такие опции, как подогрев сидений, климат-контроль, датчики дождя и температуры, круиз-контроль, электропривод зеркал, иммобилайзер, систему предотвращения столкновений, продвинутую мультимедиа и так далее.
Стоимость новинки составит от 3,4-миллиона рублей. За первый квартал нынешнего года в РФ реализовали 546 единиц авто Hyundai Polisade.
Бортжурнал,Hyundai,
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