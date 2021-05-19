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В апреле россияне купили более 126 тыс. иномарок

"Автостат Инфо"
7 часов назад
Доля иномарок в объеме продаж на авторынке РФ достигла в апреле 75%, отмечают в «Автостат Инфо». При этом прирост продаж в сравнении составил 221,6%: в апреле этого года было продано 126 107 таких машин, а в апреле 2021-го — 39 217 ед.
В апреле россияне купили более 126 тыс. иномарок
Фото: TwitterTwitter
В сегменте иномарок лидирует Kia Rio с результатом 7594 проданных авто. Это на 169% выше продаж прошлого года (2821 ед.). Второе место на рынке среди моделей иностранных марок досталось Hyundai Creta — 7346 проданных машин, на 197% больше, чем годом ранее — 2470 ед. На третьей позиции в рейтинге среди иномарок оказался Hyundai Solaris. Известно, что продажи модели выросли на 306% с 1416 до 5754 ед. авто. В топ-5 самых популярных иномарок апреля вошли также Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Количество реализованных в апреле седанов Volkswagen Polo выросло на 266% с 1524 до 5579 ед., а рост продаж автомобилей Skoda Rapid составил +709% — с 688 до 5564 ед.
Топ-10 иномарок апреля 2021 года, по версии «Автостат Инфо», дополнили: Volkswagen Tiguan — 4202 ед. (+221%), Renault Duster — 4189 авто (+200%), Renault Logan — 3944 машины (+250%), а также Chery Tiggo — 3695 авто (+1170%) и Toyota RAV4 — 3675 ед. (+227%).
Бортжурнал,Renault Logan,Renault Duster,Chery Tiggo,Volkswagen Tiguan,Toyota RAV4,Volkswagen Polo,Skoda Rapid,Kia Rio,Hyundai Creta,Hyundai Solaris,Chery,Renault,Skoda,Hyundai,Kia,Toyota,Volkswagen,Renault,
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