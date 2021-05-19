В апреле россияне купили более 126 тыс. иномарок

В сегменте иномарок лидирует Kia
Rio с результатом 7594 проданных авто. Это на 169% выше продаж прошлого года (2821 ед.). Второе место на рынке среди моделей иностранных марок досталось Hyundai Creta
— 7346 проданных машин, на 197% больше, чем годом ранее — 2470 ед. На третьей позиции в рейтинге среди иномарок оказался Hyundai
Solaris. Известно, что продажи модели выросли на 306% с 1416 до 5754 ед. авто. В топ-5 самых популярных иномарок апреля вошли также Volkswagen Polo
и Skoda
Rapid. Количество реализованных в апреле седанов Volkswagen
Polo выросло на 266% с 1524 до 5579 ед., а рост продаж автомобилей Skoda Rapid
составил +709% — с 688 до 5564 ед.