В апреле россияне купили более 126 тыс. иномарок

Доля иномарок в объеме продаж на авторынке РФ достигла в апреле 75%, отмечают в «Автостат Инфо». При этом прирост продаж в сравнении составил 221,6%: в апреле этого года было продано 126 107 таких машин, а в апреле 2021-го — 39 217 ед.