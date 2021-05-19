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Toyota показала на видео пикап Tundra нового поколения

Motor.ruиещё 2
7 часов назад
Компания Toyota опубликовала короткий видеотизер нового пикапа Tundra. И хотя на девятисекундном видео сложно различить что-то помимо оптики, он намекает на скорое обновление модели, которая не меняла поколение с 2007 года.
Toyota показала пикап Tundra нового поколения
Фото:  © Toyota © Toyota
На кадрах видны основные блок-фары и Т-образные ходовые огни, которые ранее уже засветились на шпионском снимке, и еще несколько источников освещения: желтые габаритные огни, «противотуманки» и центральная секция. На фотографии также можно рассмотреть новое оформление решетки радиатора, которую не видно на тизере.
По предварительным данным, базой для Tundra следующего поколения станет рамная платформа Toyota под внутренним кодовым наименованием F1. На ней же в будущем построят внедорожники Sequoia и 4Runner, а также пикап Tacoma.
О технической начинке пока официальных данных нет. Ожидается, что со сменой генерации из моторной гаммы пикапа исчезнет 5,7-литровый V8, а на смену ему придет двигатель поменьше: «твин-турбо» V6 объемом 3,5 литра, развивающий до 450 лошадиных сил. Кроме этого, Toyota готовит для Tundra гибридную силовую установку.
В России Toyota Tundra не представлена. Японская марка продает на отечественном рынке только один пикап – Hilux, который предлагается с 2,4-литровым «дизелем» либо с 2,7-литровым бензиновым двигателем по цене от 2 661 000 рублей.
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