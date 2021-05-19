Toyota показала пикап Tundra нового поколения

По предварительным данным, базой для Tundra следующего поколения станет рамная платформа Toyota под внутренним кодовым наименованием F1. На ней же в будущем построят внедорожники Sequoia и 4Runner, а также пикап Tacoma.

О технической начинке пока официальных данных нет. Ожидается, что со сменой генерации из моторной гаммы пикапа исчезнет 5,7-литровый V8, а на смену ему придет двигатель поменьше: «твин-турбо» V6 объемом 3,5 литра, развивающий до 450 лошадиных сил. Кроме этого, Toyota готовит для Tundra гибридную силовую установку.