Jaguar C-X16: Супер-кар с «турбо-кнопкой»

Двухместный спортивный автомобиль Jaguar C-X16 является по истине настоящим произведением искусства, которое не оставит покупателей равнодушными.

Впервые модель была представлена в 2011 году и сразу же привлекла к себе внимание автомобилистов, которые восхищались дизайнерскими решениями и невероятным чувством стиля и красоты, присущим только этой машине

Техническая сторона модели: Jaguar C-X16 по своим размерам был меньше любого из тогдашних автомобилей марки: двухместное купе длиной 4,45 метра получило алюминиевые кузов и шасси, а также эффектный дизайн работы Йэна Кэллума.

Автомобиль оснащен 3,0-литровым нагнетателем, мощность которого составляет 380 лошадиных сил, а также мотор-генератор, мощностью 95 лошадиных сил. Вместе с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Для разгона до 100 километров в час требуется 4,4-секунды. Предельная скорость ограничивается на отметке 250 километров в час. Сделано это из соображений безопасности, которые производители ставили на первое место для того, чтобы машина получалась не только спортивной и современной, но и надежной. Все проведенные краш-тесты модель прошла успешно, что дало возможность почувствовать явное преимущество перед конкурентами и производители очень ценят этот нюанс.

Отличный дизайн кузова не оставит водителей равнодушными. Весь экстерьер продуман до мелочей, что позволяет получить эстетическое удовольствие от нахождения рядом с машиной. Рельефные линии, пересекающиеся по всему кузову, дают возможность прочувствовать спортивный дух автомобиля.

На выбор покупателей предложено несколько цветовых вариантов отделки кузова, среди которых можно подобрать подходящий оттенок, сделав машину более индивидуальной. Небольшой дорожный просвет позволяет передвигаться только по ровным трассам, чувствуя динамику разгона и мощь спорткара.

Салон рассчитан на двух человек, водителя и пассажира. Для каждого предусмотрено комфортабельное спортивное кресло, оснащенное дополнительными боковыми поддержками и встроенными подголовниками. Для отделки использован качественный материал, имеющий контрастную прострочку, делающую отделку кузова более привлекательной и стильной.

Передняя панель имеет большое количество различных кнопок и переключателей, позволяющий настраивать работу спорткара под потребности и пожелания водителя. Современная мультимедиа дает владельцам возможность управлять имеющимися дополнительными опциями.

Второго ряда сидений у автомобиля не предусмотрено. Производители уверены, что это стандартный вариант спорткара, поэтому наличие заднего ряда просто бессмысленно. Из-за этих же соображений у автомобиля нет багажника. Однако, потенциальных покупателей это вовсе не отталкивает.