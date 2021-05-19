Почему в ГИБДД могут отказать в постановке автомобиля на учет?

Постановка транспортного средства на учет в ГИБДД — важная процедура, без которой авто нельзя эксплуатировать. Есть несколько ситуаций, при которых в ГИБДД могут отказать в регистрации.

Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев © РИА Новости / Михаил Фомичев

Первая причина — неоплаченные штрафы. Даже небольшая сумма просроченного штрафа может привести к тому, что в ГИБДД откажут в постановке на учет ТС. Сюда же можно отнести долговые обязательства по алиментам. Если гражданин не платит их вовремя, он может лишиться возможности зарегистрировать автомобиль.

Запрет на регистрационные действия может быть связан и с тем, что автомобиль находится в залоге у банка. По этой же причине накладываются ограничения на лизинговые транспортные средства.

Самая распространенная причина отказа — нечитаемый VIN-номер. Если сотрудник ГИБДД не может различить надпись на элементе, в регистрации будет отказано.

Любителям тюнинга тоже придется постараться, ведь нелегальное внесение изменений в конструкцию ТС попадает под запрет. К примеру, автомобиль может быть окрашен в синий цвет, а в документах фигурирует белый. Подобные несовпадения попадают под причины в отказе регистрации.

Если в документах указана неверная или неполная информация, сотрудники ГИБДД тоже не зарегистрируют автомобиль. Важно проверять все данные в ПТС при совершении сделки.