Стартовали продажи «подключенной» версии Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» объявила о выходе на рынок новой «подключенной» версии Lada Granta . Самую доступную модель российской марки подключили к телематической платформе Lada Connect, которая позволяет удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона. «Подключение» доступно в качестве опции для различных комплектаций «Гранты» по цене от 12 тысяч рублей.

Фото: © Lada.ru © Lada.ru

Система Lada Connect позволяет с помощью мобильного приложения (доступно для Android и iOS) дистанционно контролировать состояние машины и управлять некоторыми ее функциями. К таковым относятся открытие дверей и багажника, прогрев и кондиционирование салона, запуск двигателя, световой и звуковой сигнал, проверка уровня запаса топлива и заряда аккумулятора.

Помимо этого, приложение уведомляет об эвакуации, ударе или возникновении неисправностей в работе систем автомобиля. Также телематическая платформа Lada Connect предоставляет доступ к информации о местонахождении машины в реальном времени.

Еще одна удобная функция системы — возможность достаточно точно восстанавливать обстоятельства ДТП, например, динамику разгона или торможения перед столкновением, скорость и положение автомобиля. Данные об аварии при заявлении клиента об убытке автоматически поступают страховой компании и все урегулирование происходит в онлайн-режиме.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» уточнили, что в мае автомобили с Lada Connect можно будет заказать в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и в Пермском крае, а в ближайшие месяцы Granta с Lada Connect появится у дилеров по всей России.