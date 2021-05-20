Купе Lamborghini Terzo Millennio намекнуло на будущее марки

Концепт итальянского автомобильного концерна Lamborghini , Terzo Millennio, является одной из очень популярных и спортивных моделей, которая привлекает к себе внимание автомобилистов на мировом рынке.

Фото: car.ru car.ru

Terzo Millennio по-итальянски «третье тысячелетие». И хотя нынешние модели Lamborghini Aventador и Huracan появились уже после 2000 года, новый концепт-кар намекает на пути развития марки в будущем. Впрочем, итальянцы оговариваются: возможные пути.

Технические особенности. Для разработки модели была создана индивидуальная платформа, созданная разработчиками. Подробные технические данные производители отказались рассказывать до начала серийного выпуска. Поэтому остается предполагать, что машина может быть оснащена турбированным бензиновым мотором или электрифицированным двигателем. Вместе с силовым агрегатом однозначно будет установлена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Учитывая, что речь идет о спортивной модели, можно точно сказать, что привод будет задним.

В работе над силовой установкой итальянцам помогал профессор Мирча Динка, руководитель одноимённой лаборатории в рамках химического факультета МТИ. Это дало возможность производителям действительно рассчитывать на то, что будущий суперкар будет совершенно другим и сможет составить достойную конкуренцию моделям других брендов, разработанных в этом сегменте.

Интересные нюансы. Все тонкости не раскрываются, но известно, что Terzo Millennio получил полностью углепластиковый кузов, внешние панели которого способны выполнять роль накопителей энергии. Ещё одна нетривиальная особенность заключается в саморегенерации: автомобиль сможет самостоятельно определять повреждённые места на композите, причем как внутренне, так и внешне. Все найденные поврежденные элементы будут восстанавливаться с помощью специализированного химического состава, который будет подаваться из микроканалов в структуре панелей.

Вероятность серийного производства именно этой модели невысока, так как на ее базе уже разработаны другие более интересные новинки марки, которые выпускаются серийно. Однако, разработчики уверены, что сама по себе модель является очень достойной и могла бы стать популярной на мировом рынке, показав хорошие результаты продаж.

К сожалению, вероятность серийного производства у большинства концептов сводится к нулю из-за финансовых сложностей, которые периодически испытывает каждый автопроизводитель. Решить их не так просто, как может показаться изначально, поэтому разработчики самостоятельно отказываются от перспективных концептов.