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Cupra показала электрохэтчбек Born

Autorating.ru
2 часа назад
Фирма Cupra представила дизайн своего первого электрокара Born. Пятидверный хэтчбек будет унифицирован технически с батарейной пятидверкой Volkswagen ID.3, отсюда и схожий силуэт, облик Борна, созданный командой Хорхе Диеса, естественно, оригинален, и выглядит откровенно привлекательнее, чем ID.3. Тут более свирепая передняя маска, элементы декора окрашенные под медь, трёхмерная текстура на казалось бы простецких заглушках. В общем — внимание к мелочам, за которые попросят чуть больше при покупке.
Cupra показала электрохэтчбек Born
Фото: autorating.ruautorating.ru
Иллюстраций интерьера пока нет, как нет и технических данных, но если первые с большей долей вероятности приятно удивят, то электрифицированная начинка, скорее всего, будет точно такой же, как и у ID.3. Это дальнобойная батарейка ёмкостью 77 кВт ч и основной 204-сильный электромотор раскручивающий задние колёса.
Полноценная премьера электрохэтчбека Cupra Born состоится 25 мая.
Бортжурнал,Volkswagen,Хорхе Диес,
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