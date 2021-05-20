Cupra показала электрохэтчбек Born

Иллюстраций интерьера пока нет, как нет и технических данных, но если первые с большей долей вероятности приятно удивят, то электрифицированная начинка, скорее всего, будет точно такой же, как и у ID.3. Это дальнобойная батарейка ёмкостью 77 кВт ч и основной 204-сильный электромотор раскручивающий задние колёса.