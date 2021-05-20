Cupra показала электрохэтчбек Born

Фирма Cupra представила дизайн своего первого электрокара Born. Пятидверный хэтчбек будет унифицирован технически с батарейной пятидверкой Volkswagen ID.3
, отсюда и схожий силуэт, облик Борна, созданный командой Хорхе Диеса
, естественно, оригинален, и выглядит откровенно привлекательнее, чем ID.3. Тут более свирепая передняя маска, элементы декора окрашенные под медь, трёхмерная текстура на казалось бы простецких заглушках. В общем — внимание к мелочам, за которые попросят чуть больше при покупке.