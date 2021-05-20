Modus — Маленький Renault с большим сердцем

Французский автомобиль Renault Modus является отличной миниатюрной моделью, которая отличается доступностью, простотой эксплуатации, комфортабельностью, компактностью и так далее.

Фото: car.ru car.ru

Разработчики известного бренда, специализирующиеся на выпуске бюджетных машин, всегда стараются учитывать пожелания потенциальных покупателей, которые хотят владеть подходящими их требованиям автомобилями

История модели. Впервые автомобиль был представлен в 2004 году. Производители практически сразу сделали все для того, чтобы машина завоевала востребованность на мировом рынке. Автомобиль был разработан не для замены конкретной модели, а для привлечения новых потенциальных покупателей. Идеально модель подходит для водителей, которые ищут себе минивэн, но по размерам меньше чем ранее представленный Scenic.

К сожалению, прогнозы производителей не оправдались, и машина не смогла завоевать должной популярности на мировом рынке, а также обойти конкурентов, несмотря на привлекательную цену. За первые три года производства было продано всего 400 000 автомобилей. Чтобы попробовать изменить ситуацию, в 2008 году производители представили небольшую модернизацию проекта, но и это не помогло. Поэтому вскоре производство минивэна было остановлено полностью.

Технические параметры модели. Для разработки автомобиля использовалась популярная платформа марки, представленная ранее. Под капотом могли быть установлены бензиновые или дизельные агрегаты. Объем бензиновых моторов составлял 1,2, 1,4 или 1,6-литра. Их мощность была 75, 100, 98 или 110 лошадиных сил соответственно. Объем дизельного мотора 1,6-литра, а мощность 68, 86 или 108 лошадиных сил. Renault Modus не располагал очень богатой палитрой силовых агрегатов, но и сажать под капот небольшого автомобиля мощные двигатели не было никакого смысла.

Хороший разгон и отличная динамика автомобиля были одной из последних характеристик, которыми обладал минивэн. В паре с моторами работала пятиступенчатая механическая коробка передач или автомат. Привод мог быть передним или полным в зависимости от модификации.

Конструктивные особенности. Большинство представителей данного класса в техническом плане не являются особо сложными, поэтому редко ломаются и дешевы в ремонте. Доступность технического обслуживания и ремонтных работ дает возможность водителям выбирать машину и не испытывать сложностей на протяжении всего периода эксплуатации.

Недостатками машины считаются: плохая шумоизоляция, слабая подвеска, отсутствие дополнительной противокоррозийной защиты, низкие показатели безопасности и надежности, а также минимальный дорожный просвет.