Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Chery поделилась изображениями нового кроссовера X-C

Motor.ruиещё 1
20 мая 2021
Компания Chery опубликовала тизеры первенца нового фирменного стиля марки, кроссовера X-C. Издание Sohu.com предполагает, что модель пока находится в статусе предсерийного прототипа.
Chery поделилась изображениями нового кроссовера X-C
Фото: © Sohu.com© Sohu.com
Ожидается, что премьера Chery X-C состоится до конца 2021 года, а в продажу на китайском рынке кроссовер поступит уже в 2022 году.
Характерными особенностями новой фирменной стилистики Chery, по все видимости, станет двухъярусная головная оптика и необычный узор радиаторной решетки. Под узкими светодиодными ходовыми огнями размещены блоки фар, противотуманок и поворотников. Задние фонари, согласно всеобщему тренду, соединили светящейся полосой, протянувшейся во всю ширину кузова. Помимо всего перечисленного, у кроссовера «парящая» крыша, которую венчает спойлер.
Sohu.com
Технические характеристики будущей модели китайская марка пока не раскрывает. Однако, скорее всего, новинка получит гибридную силовую установку — электрификация модельного ряда предусмотрена стратегией Chery «Эпоха 4.0».
К моменту появления X-C на рынке в распоряжении компании уже будет силовая установка на базе бензинового турбодвигателя 2.0 TGDI семейства Kunpeng, дополненного электромотором на задней оси. Эта установка уже подтверждена на подзаряжаемого гибрида Tiggo 8 Plus PHEV, продажи которого начнутся в Китае к концу нынешнего года.
Бортжурнал,Кроссовер,Chery,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители