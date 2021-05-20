Chery поделилась изображениями нового кроссовера X-C

Компания Chery опубликовала тизеры первенца нового фирменного стиля марки, кроссовера X-C. Издание Sohu.com предполагает, что модель пока находится в статусе предсерийного прототипа.

Фото: © Sohu.com © Sohu.com

Ожидается, что премьера Chery X-C состоится до конца 2021 года, а в продажу на китайском рынке кроссовер поступит уже в 2022 году.

Характерными особенностями новой фирменной стилистики Chery, по все видимости, станет двухъярусная головная оптика и необычный узор радиаторной решетки. Под узкими светодиодными ходовыми огнями размещены блоки фар, противотуманок и поворотников. Задние фонари, согласно всеобщему тренду, соединили светящейся полосой, протянувшейся во всю ширину кузова. Помимо всего перечисленного, у кроссовера «парящая» крыша, которую венчает спойлер.

Sohu.com

Технические характеристики будущей модели китайская марка пока не раскрывает. Однако, скорее всего, новинка получит гибридную силовую установку — электрификация модельного ряда предусмотрена стратегией Chery «Эпоха 4.0».