Жуткая “Волга” выставлена на продажу за 11 млн рублей

Зачастую, тюнинг автомобиля производится для того, чтобы выделиться из общей массы. Владельцы автомобилей не скупятся на яркую краску, дорогостоящие элементы декора и оборудование.

Но есть среди автолюбителей почитатели стиля в тюнинге - Rat Look. Это когда ржавчина на кузове не является показателем безалаберности владельца машины, а входит в группу элементов декора.

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Именно в таком стиле оформлена "Волга", которую продает ее владелец. Кроме ржавчины, на кузове нанесено множество различных надписей. Машина выглядит брутально не только снаружи. В салоне тоже хватает Rat Look. Чего только стоит рулевое колесо, обмотанное изолентой.

Car.ru

Но весьма необычный вид авто, это не все, что может поразить потенциального покупателя. Главное, пожалуй, это ценник на жуткую "Волгу". За свою машину теперешний владелец просит 11 млн рублей.