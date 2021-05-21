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Без денег и машины: под видом продавцов подержанных иномарок орудуют мошенники

Car.ruиещё 1
20 минут назад
Житель Москвы пытался купить иномарку с пробегом, но стал жертвой мошенника. Он внес предоплату, но автомобиль так и не получил.
Без денег и машины: под видом продавцов подержанных иномарок орудуют мошенники
Фото: ТАССТАСС
Совсем недавно 27-летний москвич на одном из сайтов нашел объявление о продаже машины BMW за 1,38 миллиона рублей. Связавшись с якобы продавцом, житель столицы согласился во время телефонного разговора внести предоплату за немецкий автомобиль при помощи банковского перевода в сумме 303 тысячи рублей.
После этого «собственник» транспортного средства прислал автолюбителю текстовое сообщение, в котором попросил того не обижаться за обман, добавив, что все денежные средства «пойдут в общак». Молодой человек обратился с заявлением о случившемся в полицию. По факту произошедшего инцидента проводится проверка, ныне решается вопрос об открытии уголовного дела по статье о мошенничестве.
Ранее в Красноярске задержали злоумышленника, который договорился с владельцем «Волги» о покупке этого автомобиля за 10 000 рублей. Мужчина передал покупателю документы на транспорт, но не подписал с ним соглашение купли-продажи.
Мошенник с помощью эвакуатора вывез средство перемещения, не заплатив за него денег. Вскоре его задержали, дело афериста вскоре рассмотрит суд.
Бортжурнал,BMW,
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