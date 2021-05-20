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Chery готовит кроссовер Jetour X90 Plus

Car.ru
1 час назад
Автопроизводитель Chery подготавливает новую модель для сегмента SUV. Это будет крупный кроссовер, который придет на рынок под именем Jetour X90 Plus.
Chery готовит кроссовер Jetour X90 Plus
Фото: Car.ruCar.ru
Компания Chery намерена расширять модельный ряд суббренда Jetour, который был основан в 2018 году. Напомним, что в актуальной линейке уже есть кроссоверы X70, X90 и X95. Совсем скоро к ним должна добавиться новая модель – X90 Plus.
Производитель провел премьеру модели на автосалоне в Шанхае в апреле 2021 года. Но тогда автомобиль почти не получил внимания со стороны журналистов. Недавно в Сети появились снимки модели. Известно, что на них изображены товарные версии.
Есть вероятность, что в основе этого кроссовера лежит модель X95. У автомобилей общая форма боковых стекол, но в остальном внешний вид отличается. Новая модель имеет более крупную решетку радиатора, вертикальные ДХО.
В оснащении — 2-литровый мотор мощностью 254 л.с. В паре применяется 7-диапазонный робот с 2 сцеплениями. Привод только передний.
Бортжурнал,Chery,
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