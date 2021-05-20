Chery готовит кроссовер Jetour X90 Plus

Автопроизводитель Chery подготавливает новую модель для сегмента SUV. Это будет крупный кроссовер, который придет на рынок под именем Jetour X90 Plus.

Компания Chery намерена расширять модельный ряд суббренда Jetour, который был основан в 2018 году. Напомним, что в актуальной линейке уже есть кроссоверы X70, X90 и X95. Совсем скоро к ним должна добавиться новая модель – X90 Plus.

Производитель провел премьеру модели на автосалоне в Шанхае в апреле 2021 года. Но тогда автомобиль почти не получил внимания со стороны журналистов. Недавно в Сети появились снимки модели. Известно, что на них изображены товарные версии.

Есть вероятность, что в основе этого кроссовера лежит модель X95. У автомобилей общая форма боковых стекол, но в остальном внешний вид отличается. Новая модель имеет более крупную решетку радиатора, вертикальные ДХО.