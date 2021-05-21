Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Глава Volkswagen жёстко прошёлся по водородным авто: на них не надо тратить время и деньги

Car.ru
3 часа назад
Руководитель немецкого автомобильного концерна Volkswagen грубо высказался в отношении автомобилей, работающих на водородном топливе.
Глава Volkswagen жёстко прошёлся по водородным авто
Фото: car.rucar.ru
Разработчики бренда не тратят время на эти модели, так как уверены, что у них просто нет будущего на мировом рынке. Основной причиной подобных заявлений становится то, что водородную тему Volkswagen откровенно проспал, догнать конкурентов будет сложно.
Разработкой электромобилей на водородных топливных элементах сегодня занимаются BMW, GM, Great Wall, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Stellantis, Toyota и десятки стартапов — новые появляются чуть ли не каждый месяц.
Интерес к этой категории автомобилей является вполне понятным, но производители немецкого бренда настаивают на своем и предпочитают критиковать данные разработки, чем пытаться догнать конкурентов и начать выпуск современных моделей, оснащенных подобными установками. Подобные негативные высказывания удивляют представителей других автоконцернов.
Бортжурнал,Rover,Land Rover,Jaguar,Hyundai,Toyota,BMW,Honda,Volkswagen,VolksWagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители