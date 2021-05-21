Глава Volkswagen жёстко прошёлся по водородным авто

Разработчики бренда не тратят время на эти модели, так как уверены, что у них просто нет будущего на мировом рынке. Основной причиной подобных заявлений становится то, что водородную тему Volkswagen откровенно проспал, догнать конкурентов будет сложно.
Интерес к этой категории автомобилей является вполне понятным, но производители немецкого бренда настаивают на своем и предпочитают критиковать данные разработки, чем пытаться догнать конкурентов и начать выпуск современных моделей, оснащенных подобными установками. Подобные негативные высказывания удивляют представителей других автоконцернов.