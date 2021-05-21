Как водители невольно сокращают ресурс полноприводной системы авто

Она представляет собой сложную конструкцию коробок, различных редукторов и раздаток, при этом имеет множество технических узлов и если водитель действует неправильно, то она может быстро выйти из строя. Серьезные поломки техники часто образуются по причине неправильной её эксплуатации.
Типы полного привода. Есть несколько типов полного привода, они установлены на таких авто, как "Нива" или даже иномарки типа Audi. Модели такого рода могут иметь полный привод и чаще всего передают тягу на переднюю и заднюю ось. Можно обозначить, что данный вид конструкции вполне надежный и есть разница между межосевым дифференциалом, который и формирует вращение валов. Поэтому в таких серьезных, прочных конструкциях редко что может сломаться и водитель не допускает ошибок с правилами эксплуатации.
Масляное голодание. Если машина подвержена масляному голоданию или на неё возлагаются слишком большие нагрузки, она много ездит по плохое дороге, то всё это рано или поздно приведёт к механическим повреждениям. Но есть и многочисленные другие проблемы полного привода и чаще всего достаточно всего нескольких месяцев, чтобы машина встала на ремонт, который обойдется в круглую сумму.
CAR.RU / Существует несколько типов полного привода. На ряд автомобилей, таких как «Нива» или Audi и некоторые модели Toyota, ставится постоянный полный привод, который всегда передает тягу на переднюю и заднюю оси.
Возможность блокировки вручную. На иностранных пикапах и внедорожниках УАЗ есть возможность передвигаться по плохим дорогам без особого вреда. Так как основная тяга от двигателя идет у них на заднюю ось и всё это задействуется очень быстро. Когда автомобиль находится в грязи, то его можно вытащить с помощью рукоятки и раздаточной коробки. Такого рода вариант полного привода может быть весьма надёжным. Преимущества использования могут быть очень располагающими, но если его использовать только на рыхлом грунте или в сильный снег.
Серьезные блокировки переднего или заднего валов могут растянуть нагрузки. Всё это должно перейти на трансмиссию и может создаться серьезное напряжение в шестернях. Когда машина едет всегда на полном приводе, то трансмиссия может засориться металлической стружкой и, конечно же, это создаст проблемы с механикой. Поэтому важно отключить передний привод уже через месяц езды и не выводить трансмиссию на то, что она работала на износ.
Как работают электронные блокировки. На некоторых иностранных автомобилях, таких как Renault Duster или Nissan, функция с принудительной блокировкой выполняет важную роль. Особенно в период снегопадов и серьёзных сугробов. Когда водитель забывает выключить режим Loсk, то коробка сама может отключить блокировку при движении в 80 км/час. Для технического узла это очень опасно. Некоторые водители постоянно используют такую функцию для того, чтобы дрифтовать на машине, но если муфта на блокировке, то любой кроссовер сможет оставить круги на асфальте.