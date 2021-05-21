Как водители невольно сокращают ресурс полноприводной системы авто

Серьезные блокировки переднего или заднего валов могут растянуть нагрузки. Всё это должно перейти на трансмиссию и может создаться серьезное напряжение в шестернях. Когда машина едет всегда на полном приводе, то трансмиссия может засориться металлической стружкой и, конечно же, это создаст проблемы с механикой. Поэтому важно отключить передний привод уже через месяц езды и не выводить трансмиссию на то, что она работала на износ.