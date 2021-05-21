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Новый внедорожник Volkswagen Taigo увидели без камуфляжа

Car.ru
4 часа назад
На одной из дорог Европы заметили новый Volkswagen Taigo без привычной в таких случаях камуфляжной пленки. Немецкая компания почти закончила детализацию запуска новой модели.
Новый внедорожник Volkswagen Taigo увидели без камуфляжа
Фото: motor.esmotor.es
Volkswagen недавно сообщил о запуске Taigo в Европе. Пока что бренд улучшает все детали, которые связаны с настройкой купе-кроссовера, что доказывают новые шпионские изображения.
Автомобиль заметили на немецкой дороге без камуфляжа, что довольно удивительно, потому как Volkswagen ранее не демонстрировал официальные снимки проекта, показывая лишь некоторые наброски.
motor.es
Концерн из Германии воспользовался разработками модели для рынка Бразилии в целях расширения объема внедорожников в Старом Свете. Предполагается, что Volkswagen Taigo ориентирован на молодых автолюбителей, предпочитающих более динамичные и спортивные машины.
Объединенные хромированной отделкой лицевые фары, задние фонари, фронтальный бампер с крупным воздухозаборником – все это должно привлечь новых покупателей, рассматривающих вопрос приобретения необходимого транспортного средства.
Volkswagen Taigo будет приводиться в движение с помощью бензинового агрегата TSI, переднего привода, МКПП и АКПП с двойным сцеплением. Серийную сборку купе-кросса компания наладит в Испании, а премьера модели намечена уже на лето этого года.
Бортжурнал,Volkswagen,
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