Новый внедорожник Volkswagen Taigo увидели без камуфляжа

На одной из дорог Европы заметили новый Volkswagen Taigo без привычной в таких случаях камуфляжной пленки. Немецкая компания почти закончила детализацию запуска новой модели.

Фото: motor.es motor.es

Volkswagen недавно сообщил о запуске Taigo в Европе. Пока что бренд улучшает все детали, которые связаны с настройкой купе-кроссовера, что доказывают новые шпионские изображения.

Автомобиль заметили на немецкой дороге без камуфляжа, что довольно удивительно, потому как Volkswagen ранее не демонстрировал официальные снимки проекта, показывая лишь некоторые наброски.

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Концерн из Германии воспользовался разработками модели для рынка Бразилии в целях расширения объема внедорожников в Старом Свете. Предполагается, что Volkswagen Taigo ориентирован на молодых автолюбителей, предпочитающих более динамичные и спортивные машины.

Объединенные хромированной отделкой лицевые фары, задние фонари, фронтальный бампер с крупным воздухозаборником – все это должно привлечь новых покупателей, рассматривающих вопрос приобретения необходимого транспортного средства.