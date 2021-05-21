Новый Toyota Land Cruiser: появилась информация о платформе и коробке передач

Одна из самых ожидаемых новинок 2021 года, Toyota Land Cruiser 300, в очередной раз стала жертвой утечки информации. На этот раз южноафриканское подразделение марки досрочно опубликовало данные о переходе модели на новую платформу, ее габаритах и коробке передач.

Фото: © Land.cruiser.300 / Instagram © Land.cruiser.300 / Instagram

В Instagram-профиле Land.cruiser.300 появились две новые публикации. Одна из них подтверждает , что со сменой поколения Toyota Land Cruiser переберется на архитектуру TNGA-F (на ней же построен недавно анонсированный пикап Tundra 2022 года) и получит десятидиапазонную автоматическую коробку передач.

С Tundra внедорожник разделит и новый турбомотор V6 объемом 3,5 литра, развивающий 415 лошадиных сил, который призван вытеснить из гаммы устаревший 5,7-литровый V8. Альтернативой ему станет дизель V6 объемом 3,3 литра с отдачей 309 (+41 сила относительно актуального дизельного агрегата).

В числе других изменений, которые произойдут с Toyota Land Cruiser — внедорожник станет легче за счет использования алюминия при изготовлении крыши, а объем его топливного бака уменьшится на 15 литров.

Land.cruiser.300 / Instagram // Слитая информация о габаритах нового Toyota Land Cruiser

Длина нового Land Cruiser составит 4965 миллиметров у GR Sport и 4985 миллиметров у исполнения ZX. Высота внедорожника равна 1945 миллиметрам (+35 миллиметров относительно предшественника), а ширина — 1990 миллиметрам. Расстояние между осями не изменилось и составит 2850 миллиметров. Дорожный просвет также остался прежним и равен 230 миллиметрам.