Новый мотор для Lada Granta: уже найдены проблемы

"РГ" направила запрос автопроизводителю, с целью подтвердить или опровергнуть появившуюся информацию. На момент публикации ответа получено не было.

Агрегат отличается улучшенными топливными и динамическими характеристиками, а также обладает лучшей тягой на нижних оборотах: до 80% крутящего момента доступно на 1300 оборотах. Ещё одно преимущество - отсутствие необходимости регулировки клапанов на пробеге до 90 000 км, что позволяет экономить на первом, третьем и пятом ТО.