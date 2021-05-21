Появилась информация о новом российском Skoda Karoq

В Сети появилась информация о скором начале сборки в России Skoda Karoq 2022 модельного года. Как сообщает «Skoda Karoq Клуб», производство новинки на заводе в Нижнем Новгороде запустят в период с 12 по 18 июля 2021 года. Кроссовер ждет ряд доработок, которые затронут линейку двигателей и список оснащения.

Фото: Skoda Skoda

По данным инсайдеров, Karoq следующего модельного года получит связку 1,6-литрового мотора и шестидиапазонного автомата, агрегат 1.4 TSI на полноприводных модификациях лишится функции отключения цилиндров, а пару ему составит не шестиступенчатый робот, а семиступенчатый DSG. И, наконец, переднеприводные автомобили, оснащенные двигателем 1.4 TSI, оставят без системы Start/Stop — якобы, об этом попросили сами клиенты.

В числе менее значимых изменений — светодиодная подсветка салонного зеркала заднего вида (на актуальном Karoq доступна в том числе галогеновая) и наружные зеркала без функции автозатемнения, а за обогрев форсунок омывателя лобового стекла в комплектации Active нужно будет доплатить (в остальных уровнях оснащения он устанавливается по умолчанию).