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Появилась информация о российском Skoda Karoq 2022 модельного года

Motor.ru
3 часа назад
В Сети появилась информация о скором начале сборки в России Skoda Karoq 2022 модельного года. Как сообщает «Skoda Karoq Клуб», производство новинки на заводе в Нижнем Новгороде запустят в период с 12 по 18 июля 2021 года. Кроссовер ждет ряд доработок, которые затронут линейку двигателей и список оснащения.
Появилась информация о новом российском Skoda Karoq
Фото: Skoda Skoda
По данным инсайдеров, Karoq следующего модельного года получит связку 1,6-литрового мотора и шестидиапазонного автомата, агрегат 1.4 TSI на полноприводных модификациях лишится функции отключения цилиндров, а пару ему составит не шестиступенчатый робот, а семиступенчатый DSG. И, наконец, переднеприводные автомобили, оснащенные двигателем 1.4 TSI, оставят без системы Start/Stop — якобы, об этом попросили сами клиенты.
В числе менее значимых изменений — светодиодная подсветка салонного зеркала заднего вида (на актуальном Karoq доступна в том числе галогеновая) и наружные зеркала без функции автозатемнения, а за обогрев форсунок омывателя лобового стекла в комплектации Active нужно будет доплатить (в остальных уровнях оснащения он устанавливается по умолчанию).
Актуальный Skoda Karoq 2021 модельного года доступен в России с двигателями1.6 MPI (110 лошадиных сил) в паре с пятиступенчатой механикой и 1.4 TSI (150 сил) в сочетании с восьмидиапазонным автоматом либо DSG-6. Цены на модель варьируются от 1 529 000 до 2 043 000 рублей.
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