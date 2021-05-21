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«Спрос есть»: автоэксперт оценил перспективы Tesla в России

Car.ru
1 час назад
Владелец Tesla Илон Маск рассматривает возможность организации производства в России.
«Спрос есть»: автоэксперт оценил перспективы Tesla в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Однако, некоторые специалисты считают такой шаг преждевременным. Так, эксперт и партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто считает, что время для запуска производства Tesla в РФ еще не пришло.
На данный момент в России продается около сотни электрокаров разных моделей ежегодно при отсутствии официального дилера Tesla. Поэтому о промышленных объемах говорить сложно, учитывая и высокую цену для среднестатистического россиянина.
Кроме того, в отличие от США и Китая в РФ пока отсутствует государственная стратегия поддержки производителей автомобилей. Речь идет о налоговых льготах, создании сетей заправочных станций, компенсации некоторых затрат владельцам транспорта.
В то же время Моржаретто добавил, что выход Tesla на российский рынок является вопросом времени. И планы Илона Маска можно приветствовать, поскольку спрос на машины его компании есть.
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