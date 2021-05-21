«Спрос есть»: автоэксперт оценил перспективы Tesla в России

Однако, некоторые специалисты считают такой шаг преждевременным. Так, эксперт и партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто считает, что время для запуска производства Tesla в РФ еще не пришло.

На данный момент в России продается около сотни электрокаров разных моделей ежегодно при отсутствии официального дилера Tesla. Поэтому о промышленных объемах говорить сложно, учитывая и высокую цену для среднестатистического россиянина.

Кроме того, в отличие от США и Китая в РФ пока отсутствует государственная стратегия поддержки производителей автомобилей. Речь идет о налоговых льготах, создании сетей заправочных станций, компенсации некоторых затрат владельцам транспорта.