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Урал раскрыл характеристики нового конкурента грузовиков КАМАЗ

Car.ru
3 часа назад
На предстоящей столичной выставке «baumma CTT Russia 2021» будет продемонстрирован новый комфортабельный Урал-С35510. Автомобиль сможет составить достойную конкуренцию моделям КамАЗа.
"Урал" раскрыл характеристики нового конкурента КАМАЗов
Фото: Car.ruCar.ru
Урал-С35510 представят в сегменте, который занимает традиционно КамАЗ, а именно: дорожных самосвалов с полным приводом. В движение новинку приводит 420-сильный дизельный агрегат ЯМЗ-653 и 12-дипазонная «механика» Fast Gear.
Машина предназначается для перевозки насыпной продукции, ее грузоподъемность достигает 21,5 тонны. Объем самосвальной площадки для транспортировки грузов – 20 квадратных метров. Конструкция Урала-С35510 основана на раме постоянного сечения с внутренним усилителем. Ведущие мосты получили межколесную и межосевую блокировку дифференциалов барабанные тормоза оборудованы автоматической регулировкой зазоров, есть ABS. Особенности геометрической проходимости можно считать одними из лучших в своем классе: угол съезда – 30 градусов, въезда – 29,3 градуса, а дорожный просвет – 340 мм.В кабине Урала-С35510 появились электростеклоподъемники, обогреваемые внешние зеркала, новая климатическая установка, хорошая теплоизоляция, удобные кресла и мультируль, с которого идет управление мультимедиа с поддержкой SD-карт и USB.
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