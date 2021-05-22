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Porsche готовит ещё две новых версии электрокара Taycan

Motor.ruиещё 1
13 часов назад
Porsche готовит ещё две новых версии электрокара Taycan
Фото: Motor.ruMotor.ru
Кроме существующих версий электромобиля Porsche Taycan, немецкий производитель разрабатывает ещё две новых: универсал Sport Turismo и ориентированную на трек модификацию GTS.
В настоящее время первый в истории марки Porsche автомобиль с электрической силовой установкой предлагается, кроме базовой версии, в модификациях 4S, Turbo и Turbo S. Однако, как сообщает издание InsideEVs, скоро модельная линейка «Тайканов» пополнится ещё двумя исполнениями: GTS и Sport Turismo. Эту информацию один из зарубежных владельцев Taycan увидел на страницах внутреннего портала Porsche на компьютере одного из работников отдела продаж местного дилера — локация не раскрывается в целях конфиденциальности. Он даже успел сфотографировать монитор и выложить снимок на форуме владельцев электрокара, однако через некоторое время вся информация об этом была удалена с сайта.
Индексом GTS (сокращение от Gran Turismo Sport) у Porsche традиционно обозначаются ориентированные на гоночный трек автомобили — облегчённые, с иными настройками рулевого управления и доработанной подвеской для улучшения управляемости. Вероятно, Taycan GTS также будет отличаться более развитым аэродинамическим обвесом. Что касается версии Sport Turismo, то она, очевидно, фактически окажется универсалом Cross Turismo с заниженной подвеской и без «внедорожного» обвеса — аналогично одноимённой модификации модели Panamera. Скорее всего, оба новых «Тайкана» будут представлены в следующем году.
Бортжурнал,Porsche,
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