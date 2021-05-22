Porsche готовит ещё две новых версии электрокара Taycan

В настоящее время первый в истории марки Porsche автомобиль с электрической силовой установкой предлагается, кроме базовой версии, в модификациях 4S, Turbo и Turbo S. Однако, как сообщает
издание InsideEVs, скоро модельная линейка «Тайканов» пополнится ещё двумя исполнениями: GTS и Sport Turismo. Эту информацию один из зарубежных владельцев Taycan увидел на страницах внутреннего портала Porsche на компьютере одного из работников отдела продаж местного дилера — локация не раскрывается в целях конфиденциальности. Он даже успел сфотографировать монитор и выложить снимок на форуме владельцев электрокара, однако через некоторое время вся информация об этом была удалена с сайта.