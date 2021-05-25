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Насколько удачным получился Great Wall Cowry?

Car.ruиещё 1
5 часов назад
Ситуация на современном автомобильном рынке России сложилась таким образом, что на нем отсутствуют достойные внимания результаты касательно разработок современных моделей.
Насколько удачным получился Great Wall Cowry?
Фото: Car.ruCar.ru
Совершенно противоположная ситуация в Китае. Несмотря на то, что китайские производители пока отстают от передовых компаний Европы и Азии, они изо всех сил стараются уменьшить этот разрыв. Понимая, что с креативностью у них возникают проблемы, они приняли решение копировать наиболее успешные модели вышеперечисленных производителей. А в серию запускают их несколько позже, когда прототип уже снимается с производства, чтобы предотвратить возникновение скандала.
Сила в незнании. Можно смело утверждать, что такого разнообразия моделей, какое имеется на внутреннем японском рынке, нельзя найти нигде. При этом добрая половина из них просто незнакома иностранцам, даже специалистам. Китайцы превратили это в собственный козырь, так как после небольшого изменения конструкции автомобиля, его вполне можно выдавать за собственную разработку без риска получить обвинения в плагиате. В качестве примера можно привести автомобиль GW Cowry. При взгляде на него, среднестатистический российский автолюбитель вероятнее всего начнет оценивать его качества, чем заморачиваться над поиском аналогов. А вот жители дальнего Востока, разбирающиеся в праворульных японских машинах, сразу обнаружат в нем знакомые черты Toyota Voxy 2001— 2007 г. в. И в большей степени окажутся правы, поскольку перед постановкой на конвейер машина была немного доработана.
Корректировка. Нельзя сказать, что отличия в силуэте этой модели слишком уж велики в сравнении с японским прообразом. Параметры остались неизменными — продолговатая коробочка со скошенным ветровым стеклом и коротким капотом. В размерах отступления от первоисточника – минимальные. Заменены же были бамперы, капот, светотехника и решетка радиатора. Несмотря на то, что особенной красоты машине это не придало, но и хуже не сделало.
Если бы машина по-прежнему выпускалась под маркой Toyota, то внесение подобных изменений можно было бы рассматривать как очередной запланированный рестайлинг. Говоря о салоне, китайские разработчики не стали ломать неплохо сделанный интерьер оригинальной машины, выполнив только требуемые переделки. Тот факт, что руль был перемещен справа налево, особых затруднений не вызвал, так как приборная панель отличается симметричностью, а все приборы находятся в ее центральной части. Единственным моментом, отличающимся от оригинала, становится центральная консоль, так как на ней появился прилив для рычага механической коробки передач. Все остальное же было аккуратно скопировано, начиная с огромного количества бардачков и заканчивая алгоритмом трансформации семиместного салона.
Самостоятельное изменение. Если принимать во внимание фактический возраст и назначение машины, то к удобству размещения водителей и пассажиров никаких претензий не возникнет. Передние сиденья вполне приличные, с нормальной длиной подушек, и минимальной боковой поддержкой спинки. Вариантов трансформирования машины много, вплоть до превращения в двухместный фургон. Общее же впечатление сложилось такое, что сборку кузова осуществляли профессионалы, а салона, особенно в задней части – подростки из кружка «Сделай сам».
Заключение. Насколько удачным стало это порождение китайской автомобильной промышленности, пока сказать сложно. У него есть как преимущества, так и недостатки, и каждый владелец сможет найти в нем что-то свое.
Бортжурнал,Great Wall Cowry,Toyota Voxy,Toyota,
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