Насколько удачным получился Great Wall Cowry?

Сила в незнании.
Можно смело утверждать, что такого разнообразия моделей
, какое имеется на внутреннем японском рынке, нельзя найти нигде. При этом добрая половина из них просто незнакома иностранцам, даже специалистам. Китайцы превратили это в собственный козырь, так как после небольшого изменения конструкции автомобиля, его вполне можно выдавать за собственную разработку без риска получить обвинения в плагиате. В качестве примера можно привести автомобиль GW Cowry. При взгляде на него, среднестатистический российский автолюбитель вероятнее всего начнет оценивать его качества, чем заморачиваться над поиском аналогов. А вот жители дальнего Востока, разбирающиеся в праворульных японских машинах, сразу обнаружат в нем знакомые черты Toyota Voxy
2001— 2007 г. в. И в большей степени окажутся правы, поскольку перед постановкой на конвейер машина была немного доработана.