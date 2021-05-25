Насколько удачным получился Great Wall Cowry?

Совершенно противоположная ситуация в Китае. Несмотря на то, что китайские производители пока отстают от передовых компаний Европы и Азии, они изо всех сил стараются уменьшить этот разрыв. Понимая, что с креативностью у них возникают проблемы, они приняли решение копировать наиболее успешные модели вышеперечисленных производителей. А в серию запускают их несколько позже, когда прототип уже снимается с производства, чтобы предотвратить возникновение скандала.