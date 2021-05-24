Паркетник Chery 3x Plus легализовался в России

ОТТС с новыми модификациями обновили в конце марта, причём для кроссовера прописали все доступные силовые установки и коробки передач предлагаемые в КНР. Бензиновый атмосферник 1.5 (106 л.с. и 135 Нм) в сочетании с пятиступенчатой «механикой» или «автоматом» о четырёх скоростях, а также «турботрёшка» 1.0 (102 л.с. и 150 Нм) переваривающая 92-ой бензин, работающая в тандеме с вариатором. Полного привода нет. Что из этого всего будет доступно в рознице пока неизвестно.