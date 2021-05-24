Паркетник Chery 3x Plus легализовался в России

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для китайского паркетника Chery Tiggo
3x Plus (он же Tiggo 2 и Tiggo 2 Pro в российской редакции нэйминга). Информацию о его выводе на наш рынок представители компании Chery
подтвердили еще в ноябре прошлого года, пообещав доставить первую партию машин в дилерские центры в четвертом квартале.
ОТТС с новыми модификациями обновили в конце марта, причём для кроссовера прописали все доступные силовые установки и коробки передач предлагаемые в КНР. Бензиновый атмосферник 1.5 (106 л.с. и 135 Нм) в сочетании с пятиступенчатой «механикой» или «автоматом» о четырёх скоростях, а также «турботрёшка» 1.0 (102 л.с. и 150 Нм) переваривающая 92-ой бензин, работающая в тандеме с вариатором. Полного привода нет. Что из этого всего будет доступно в рознице пока неизвестно.
Длина, ширина, высота Tiggo 3x Plus — 4200x1760x1570 мм, размер колёсной базы — 2555 мм, спереди в подвеске — стойки Макферсон, сзади — подпружиненная балка. У машин с атмосферником усилитель руля гидравлический, турбоверсия с электрическим.
В оснащении ABS, трекшн-контроль, дисковые тормоза по кругу, колёса от 15 до 17 дюймов, четыре подушки безопасности , камера заднего вида, климат-контроль, люк на крыше, подогревы сидений, руля и лобового стекла, бесключевой доступ.