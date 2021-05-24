Nissan в очередной раз доработал комплекс ProPilot

В России система ProPilot дебютировала неделю назад, первыми её получили паркетники Nissan Qashqai
и X-Trail. Однако у нас ProPilot устанавливается в одной из первых своих редакций, требующих удержания рук на руле во время работы «круиза», не определяющая пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов в рамках системы экстренного торможения, но укомплектованная пробочным ассистентом. Цена Кашкая с комплексом ProPilot на борту стартует с отметки 2 млн 153 тысяч рублей, X-Trail обойдётся минимум в 2 млн 463 тысяч рублей.