Nissan в очередной раз доработал комплекс ProPilot

Американский офис компании анонсировал ещё одно обновление, которое коснулось пробочного ассистента (TJP). До обновления система ProPilot часто отключалась через три секунды после того как Nissan вставал пробку, если за это время впередиидущая машина оставалась недвижимой, то требовался перезапуск ассистента педалью акселератора, на что жаловались клиенты марки. После испытаний в реальных условиях, Nissan объявил, что пролонгировал время простоя до 30 секунд, по мнению инженеров компании, этого вполне хватить для комфортного пребывания в траффике и сохранения нервов водителей.