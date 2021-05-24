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Nissan в очередной раз доработал комплекс ProPilot

Autorating.ru
2 часа назад
Компания Nissan продолжает совершенствовать свой комплекс автопомощников водителю ProPilot. Нынешнее поколение дебютировавшее на новом Nissan Skyline уже не требует держать руки на руле при езде в автономном режиме на магистралях, умеет перестраиваться, замедляться перед развязками, следить за полосой движения, обочиной, сопутствующим трафиком и дорожными знаками.
Nissan в очередной раз доработал комплекс ProPilot
Фото: Nissan Nissan
Американский офис компании анонсировал ещё одно обновление, которое коснулось пробочного ассистента (TJP). До обновления система ProPilot часто отключалась через три секунды после того как Nissan вставал пробку, если за это время впередиидущая машина оставалась недвижимой, то требовался перезапуск ассистента педалью акселератора, на что жаловались клиенты марки. После испытаний в реальных условиях, Nissan объявил, что пролонгировал время простоя до 30 секунд, по мнению инженеров компании, этого вполне хватить для комфортного пребывания в траффике и сохранения нервов водителей.
В России система ProPilot дебютировала неделю назад, первыми её получили паркетники Nissan Qashqai и X-Trail. Однако у нас ProPilot устанавливается в одной из первых своих редакций, требующих удержания рук на руле во время работы «круиза», не определяющая пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов в рамках системы экстренного торможения, но укомплектованная пробочным ассистентом. Цена Кашкая с комплексом ProPilot на борту стартует с отметки 2 млн 153 тысяч рублей, X-Trail обойдётся минимум в 2 млн 463 тысяч рублей.
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