Названы способы сэкономить на эксплуатации автомобиля

"Чтобы меньше расходовать топливо, езда должна быть максимально спокойной, без резких торможений и ускорений. Равномерное движение позволит автовладельцу ощутимо сэкономить на топливе", — добавил эксперт.
"Это позволит избежать больших затрат на ремонт автомобиля в будущем", — сказал специалист.
"Чтобы избежать повреждений и серьезных затрат на ремонт, при приобретении запчастей и расходных материалов (моторных масел и т.д.) крайне важно обращать внимание на изготовителя и доверять только сертифицированным производителям. Приобретая неоригинальные запчасти, автовладелец рискует столкнуться с подделкой, которая очень быстро придет в негодность, и что самое плохое — контрафактная деталь может привести и к поломке автомобиля", — заключил эксперт.