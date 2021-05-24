Названы способы сэкономить на эксплуатации автомобиля

Обязательным является и проведение регламентных работ, технического обслуживания. Нельзя доверять проведение техобслуживания организациям, которые не разбираются в этих процессах. Чтобы экономить именно на ТО, эксперт рекомендует приезжать в официальный сервис, в котором проведут именно тот допустимый минимум, который регламентирован заводом-производителем.