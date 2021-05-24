До 200 км/ч за шесть секунд: Mercedes-AMG Project One

Современная спортивная модель Mercedes-AMG Project One построена по передовым технологиям Формулы-1.

Фото: car.ru car.ru

В мире суперкаров производители часто используют эту фразу. Однако, разработчики немецкого бренда доказали, что она соответствует действительности, а не просто громко заявленное предложение. Этот гиперкар действительно представляет собой адаптированный для дорог общего пользования болид королевских гонок. Машина была создана в честь 50-летия одного из подразделений марки.

Гибридная установка. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой. Она состоит из 1,6-литрового силового агрегата, а также электромотора. Суммарная мощность 680 лошадиных сил. Вместе с ней работает восьмиступенчатая роботизированная коробка передач. Привод естественно задний, что вовсе не удивительно для спортивного автомобиля.

Для разгона до 100 километров в час требуется 2,5-секунды. Разогнаться до 200 километров в час можно за 6,5-секунды. Показатель предельной скорости ограничивается электроникой на отметке не более 350 километров в час. Главный конкурент немецкого спорткара - автомобиль Bugatti , может позволить водителям разгоняться до 420 километров в час.

Техническая сторона. Сам автомобиль построен вокруг углепластикового монокока, причем несущую функцию исполняют еще и бензиновый мотор с коробкой передач: как и на болидах Формулы-1, рычаги задней подвески крепятся на их картеры. Сама подвеска выполнена по классической для всех «формульных» машин схеме: амортизаторы закреплены на корпусе и соединены с рычагами подвески толкающими штангами.

Конечно, сравнивать автомобиль с конструкциями гоночных болидов глупо. Основные элементы все же имеют серьезное отличие, так как вторые строятся в соответствии с жесткими требованиями, предъявляемыми организаторами чемпионатов. Тормоза — углерод-керамические. Есть и отключаемая система стабилизации. Это дает возможность чувствовать особый комфорт, находясь за рулем такого мощного спорткара.

Дизайн модели спроектирован с расчетом на максимальную эффективную аэродинамику. Кроме того, при разработке производители учитывали и низкую массу машины. Интересным моментом является то, что даже эмблемы бренда, расположенные на кузове, являются рисованными.

Конечно, есть и подвижные элементы, которые дополняют общий образ экстерьера, делая его еще более привлекательным и достойным. Так, на высокой скорости выдвигается передний сплиттер и открываются заслонки в передних колесных арках. По неподтвержденной информации, масса автомобиля составляет 1300 килограмм.