Стук, свист и звон: чем может напугать мотор вашей машины

Стук из-под капота авто если и не становится причиной подумать о ремонте транспортного средства, то уж точно свидетельствует о необходимости осмотра деталей. Эксперты рассказали, на что следует обратить внимание в первую очередь.

Еще несколько лет назад автомеханики могли определить причину поломки по звуку, исходящему из-под капота авто. Это могли быть цепь или падение компрессии в одном из цилиндров.

Сегодня бортовая электроника стала куда более совершенной, а конструкция силовых агрегатов более сложной. Но, как и прежде, "выслушиванию" двигателя тем не менее также следует уделить повышенное внимание.

Эксперты отметили, что прежде всего стоит насторожиться, если слышится сильный стук и даже грохот в районе силового агрегата. Если грохот раздается сразу после запуска силового агрегата, то виновником может оказаться натяжитель цепи ГРМ или муфта механизма изменения фаз газораспределения.

Если грохот не уходит по мере прогрева мотора, возможно, цепь ГРМ растянулась. Тогда не исключено рассогласование фаз. Дополнительным признаком наверняка будет потеря динамики и нестабильные "холодные" запуски двигателя.

Если же непривычные звуки доносятся прямо из блока цилиндров, то это более серьезная проблема. Стуки могут вызывать неправильные зазоры в клапанном механизме.

Как правило, частота постукиваний увеличивается в этом случае с ростом оборотов коленвала. Похожие звуки могут давать также и изношенные гидрокомпенсаторы, а их работа зависит от компенсаторов и чистоты моторного масла.

Нередко, просто заменив лубрикант, к примеру, на менее вязкий, можно убрать проблему паразитных шумов, поскольку смазка трущихся поверхностей будет происходить эффективнее.

Очень звонкий грохот может указывать на сильный износ шатунных и коренных вкладышей коленвала. Чтобы провести диагностику, можно отключать по очереди свечу у каждого цилиндра. Еще один признак такого износа - резкое снижение давления масла после стука.

Свист из-под капотного пространства в подавляющем большинстве случаев является следствием изношенного навесного ремня генератора. Как правило, проблема проявляется при запуске мотора "на холодную" или в сырую погоду. Весьма вероятно, что ремень ослабился или поврежден и требует замены.