Эксперты назвали печальные последствия использования солнцезащитного экрана

В жаркие солнечные дни, многие автолюбители используют простое, но очень эффективное устройство для защиты салона авто от прямых солнечных лучей. Речь идет о специальном солнцезащитном экране.

Действительно, если использовать такой экран, в салоне становится значительно прохладнее, не раскаляются пластиковые элементы, кресла и рулевое колесо. Только вот применяют такой экран зачастую не совсем правильно.

Изначально предполагалось, что солнцезащитный экран будет крепиться поверх лобового стекла. Но наши автолюбители начали закреплять его с обратной стороны, опасаясь кражи.

И если по части защиты салона от перегрева экран продолжает исправно выполнять свои функции, то в некоторых других моментах имеются проблемы.

Отраженные лучи сильно разогревают воздушное пространство между стеклом и экраном. От перегрева могут выходить из строя электронные устройства вроде видеорегистратора и т.п.