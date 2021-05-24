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Эксперты назвали печальные последствия использования экрана от солнца на авто

Car.ru
3 часа назад
В жаркие солнечные дни, многие автолюбители используют простое, но очень эффективное устройство для защиты салона авто от прямых солнечных лучей. Речь идет о специальном солнцезащитном экране.
Эксперты назвали печальные последствия использования солнцезащитного экрана
Фото: Car.ruCar.ru
Действительно, если использовать такой экран, в салоне становится значительно прохладнее, не раскаляются пластиковые элементы, кресла и рулевое колесо. Только вот применяют такой экран зачастую не совсем правильно.
Изначально предполагалось, что солнцезащитный экран будет крепиться поверх лобового стекла. Но наши автолюбители начали закреплять его с обратной стороны, опасаясь кражи.
И если по части защиты салона от перегрева экран продолжает исправно выполнять свои функции, то в некоторых других моментах имеются проблемы.
Отраженные лучи сильно разогревают воздушное пространство между стеклом и экраном. От перегрева могут выходить из строя электронные устройства вроде видеорегистратора и т.п.
Пострадать может и само лобовое стекло. Если стекло имеет повреждение в виде трещин, то перегрев послужит катализатором расползания этих самых трещин.
Бортжурнал,
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