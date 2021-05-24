Сколько огнетушителей нужно для тушения горящего автомобиля?

Возгорание транспортного средства может произойти в любой момент. Повредилась проводка, неправильная эксплуатация электронного оборудования — все это чаще всего приводит к такой проблеме. У водителя в таком случае есть всего несколько минут, чтобы устранить огонь, пока пожар не принял необратимую форму. Вопреки распространенному мнению, загораться могут даже новые автомобили. Поездка по сухой траве с раскаленным катализатором может привести к пожару. Потушить огонь на начальном этапе можно при помощи штатных огнетушителей. Но не каждый из них способен бороться с нарастающим пламенем. Но сколько устройств следует держать в багажнике автомобиля, чтобы его потушить?

Лучше пена. В Сети можно найти много роликов, на которых показаны горящие транспортные средства. Как правило, возгорание развивается по одному сценарию. Сначала происходит небольшое задымление из-за проблем с проводкой. Потом образуются небольшие языки пламени, которые постепенно переходят на верхние панели кузова. Владелец автомобиля хватается за огнетушитель и пытается сбить пламя. Иногда даже такая помощь бывает успешной.

Заметим, что транспортное средство может сгореть полностью всего за 4-6 минут. Уже после 2 минут пожар невозможно остановить собственными силами. Лучшее средство, которое стоит хранить в багажнике, порошковый огнетушитель ОП-2. Это габаритный баллон с резиновым шлангом. Порошок при выбросе превращается в пену и закрывает доступ кислорода. Расходовать такое средство попусту не стоит.

Если возгорание произошло под капотом, крышку стоит открывать медленно, чтобы избежать сильного притока воздуха. В небольшую щелку нужно просунуть шланг и залить туда пену. Практика показывает, что новичкам во время тушения пожара не хватает одного баллона, поэтому в багажнике лучше перевозить 3 огнетушителя. В автобусах и бензовозах правила требует наличие двух огнетушителей, объемом 5 литров. При этом устройство всегда должно находиться в доступном месте. Некоторые укладывают огнетушители под пол или закидывают хламом в багажнике. В экстренной ситуации никогда не бывает лишней секунды, чтобы достать его из скрытого или заваленного места.

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Тушение газом. Углекислотное оборудование имеет большее распространение среди автомобилистов. При использовании такого огнетушителя нужно знать, на каком расстоянии его распылять. Струя должна создавать плотный поток на расстоянии 1.5 метра. Если использовать углекислотные баллоны неправильно, на тушение пожара уйдет более 10 баллонов. Заметим, что такой газ в высокой концентрации опасен для человека.

Многие производители такого оборудования хитрят с характеристиками. Они указывают не массу, а объем — 2 литра. Находящийся под давлением газ, массой 2 кг, занимает 3 литра. Получается, что при такой минимизации эффективность устройства сокращается еще больше. Напомним, что по закону в автомобиле нужно иметь огнетушитель не менее 2 кг. Для крупных внедорожников — не менее 3 кг.