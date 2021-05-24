До России добрался обновленный Mercedes-Benz CLS

Рестайлинговый Mercedes-Benz CLS выходит на российский рынок в двух версиях: дизельной CLS 350 d 4Matic и топовой Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ с 435-сильным бензиновым мотором. Обе модификации уже доступны для заказа и стоят от 7,2 миллиона и 8,53 миллиона рублей соответственно.

Фото: © Mercedes-Benz © Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLS обновился в апреле 2021 года. Европейцам на выбор предложены четыре варианта: помимо базового дизельного и «заряженной» AMG-версии доступны промежуточные CLS 350 и CLS 450, однако для российского рынка линейку сократили до двух модификаций.

Причем дизельный CLS 350 d представлен в России с прежней 2,9-литровой рядной «шестеркой» на 249 лошадиных сил, в то время как в Европе продается CLS 300 d с четырехцилиндровым турбодизелем 2.0, который выдает 265 сил и дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. AMG CLS 53 4Matic+ комплектуется 435-сильным бензиновым мотором объемом 3,0 литра, который сочетается с дивятидиапазонным автоматом и полным приводом с муфтой подключения передней оси.

Дизельный CLS с мотором 2.9 разгоняется с места до 100 километров в час за 5,7 секунды, а AMG-версии требуется на это 4,5 секунды.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

От дореформенной модели рестайлинговый CLS можно отличить по модернизированной решетке радиатора, другим бамперам, дизайну дисков (диаметр — 19 дюймов), а в салоне появился новый руль.

Для CLS 350 d доступен стайлинг-пакет AMG Line, а в список оборудования включены матричные фары, камера заднего вида и аудиосистема Burmester. Опциональный пакет с камерами кругового обзора и активным парковочным ассистентом обойдется в 180,6 тысячи рублей, подогрев передних сидений и подлокотников передних кресел — еще в 94,8 тысячи рублей, а двухцветная отделка салона кожей Nappa — в 588 тысяч рублей.