Езда с прицепом: какие нужны права, что можно и нельзя

Теплое время года является активным временем использования прицепов.

Фото: car.ru car.ru

Вот только правила езды на легковом автомобиле с прицепом помнят не все автомобилисты. Для буксирования каждого прицепа у водителя должна быть категория BE. Категория BE необходима при превышении параметров, описанных в Федеральном законе 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Для получения соответствующей категории нужно пройти стандартную процедуру обучения, сдать экзамены и получить категорию, которая прописывается в водительском удостоверении.

Любой прицеп подлежит обязательной регистрации, вне зависимости от его массы или размеров, так как является транспортным средством без мотора и предназначается для движения в составе с автомобилем.

Страховать прицеп по ОСАГО не требуется. Внимательные автовладельцы знают, что в полисе ОСАГО есть пункт «транспортное средство используется с прицепом», где можно поставить галочку. Но владельцев легковых машин с прицепом эта отметке не касается.