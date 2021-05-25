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Езда с прицепом: какие нужны права, что можно и нельзя и за что можно получить штраф

Car.ru
7 часов назад
Теплое время года является активным временем использования прицепов.
Езда с прицепом: какие нужны права, что можно и нельзя
Фото: car.rucar.ru
Вот только правила езды на легковом автомобиле с прицепом помнят не все автомобилисты. Для буксирования каждого прицепа у водителя должна быть категория BE. Категория BE необходима при превышении параметров, описанных в Федеральном законе 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Для получения соответствующей категории нужно пройти стандартную процедуру обучения, сдать экзамены и получить категорию, которая прописывается в водительском удостоверении.
Любой прицеп подлежит обязательной регистрации, вне зависимости от его массы или размеров, так как является транспортным средством без мотора и предназначается для движения в составе с автомобилем.
Страховать прицеп по ОСАГО не требуется. Внимательные автовладельцы знают, что в полисе ОСАГО есть пункт «транспортное средство используется с прицепом», где можно поставить галочку. Но владельцев легковых машин с прицепом эта отметке не касается.
Максимальные габариты прицепа регламентированы требованиями к размерам транспортных средств в Техрегламенте Таможенного союза.
Бортжурнал,
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