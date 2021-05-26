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Прибывший из России Rolls-Royce арестовали в Италии из-за кожи редкого крокодила

Motor.ruиещё 1
1 час назад
Rolls-Royce Phantom, ввезенный в Италию из России для последующей продажи, оказался под арестом: выяснилось, что для обивки кресел использовалась кожа крокодила вымирающего вида.
Rolls-Royce из России арестовали в Италии из-за кожи редкого крокодила
Фото: © Corriere Fiorentino© Corriere Fiorentino
Как сообщает местное издание Corriere Fiorentino, финансовая гвардия и таможенная служба Италии наложили арест и изъяли люксовую машину, предназначенную для одного из римских дилеров.
Corriere Fiorentino
Corriere Fiorentino
Крокодил, кожу которого обнаружили в салоне, является охраняемым видом и включен в Вашингтонскую международную конвенцию о защите видов, которая запрещает любую форму коммерческого использования животных без особого разрешения. В сообщении не уточняется, где именно был перешит салон Phantom, однако можно предположить, что в России.
Дело было передано в суд: скорее всего, импортеру грозит иск, а кожу крокодила из салона Rolls-Royce Phantom обяжут изъять. По данным итальянских СМИ, автомобиль вернут владельцу за 20 тысяч евро (1,8 миллиона рублей).
В апреле 2021 года в России выставили на продажу очень редкий Rolls-Royce Phantom из лимитированной серии Zenith, выпущенной в количестве 50 экземпляров. Его отличают эксклюзивная окраска кузова и отделка интерьера из белой и темной кожи. За автомобиль 2016 года без пробега продавец запросил 92 миллиона рублей.
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