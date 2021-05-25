Штраф до полумиллиона: наказание за пьяную езду ужесточат

Госдума одобрила в первом чтении правительственный проект закона, который ужесточает наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде, сообщает ТАСС.

Согласно документу, если водитель имеет судимость за «пьяное» ДТП с серьёзными последствиями — тяжким вредом здоровью или смерти — и вновь сел за руль нетрезвым, максимальная планка наказания поднимается с двух до трёх лет лишения свободы. Также увеличена верхняя планка штрафа за такое правонарушение — с 300 тысяч до полумиллиона рублей, сообщает агентство.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за последние пять лет в некоторых субъектах фиксируется кратный рост числа повторных преступлений по ст. 264.1. В 2020 году доля таких нарушителей в целом по России составила 20% от общего числа привлечённых к ответственности, в Волгоградской области — 25%, Мурманской области — 30%, Удмуртии— 49%.

Министерство здравоохранения подготовило обновлённый проект приказа о проведении обязательного медосвидетельствования водителей, если их ранее лишали прав за езду в состоянии наркологического или алкогольного опьянения. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее СМИ сообщили, что граждан будут направлять на исследование при выявлении признаков хронического алкоголизма и водителей, которые возвращают права после лишения.

«Проект приказа вносит минимальные изменения в действующий порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств): уже существующие нормы порядка дополняются необходимостью проведения лабораторного обследования лиц, ранее лишённых права управления за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с целью диагностики наркологического расстройства», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что у употребляющих наркотики людей на определённой стадии возникают, помимо прочего, нарушения ситуационного контроля и снижение критических способностей.

«Поэтому сам факт управления транспортным средством в нетрезвом состоянии зачастую является симптомом того или иного имеющегося у него наркологического расстройства», — пояснили в пресс-службе.

Ожидается, что нововведение позволит снизить смертность в пьяных ДТП.

В Минздраве напомнили, что положения о необходимости проведения лабораторного обследование при наличии клинических признаков наркологических расстройств действуют с 2016 года, но в этой части изменения в приказ не вносятся.

«Применение лабораторных методов с целью диагностики потребления психоактивных веществ, в том числе среди водителей транспортных средств, является общемировой практикой. Профилактика является приоритетным направлением в сфере охраны здоровья. При этом выявление пациентов на ранних стадиях развития наркологических расстройств позволяет наиболее результативно сформировать у данных пациентов достаточный уровень мотивации к обращению за оказанием медицинской помощи и приверженности к ведению здорового образа жизни», — подчеркнули в министерстве.

В 2020 году в России совершено 12 845 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, и 3 121 дорожная авария с участием водителей, которые отказались от медосвидетельствования. В результате этих происшествий погибли 3 524 человека и были ранены 21 459 человек.

В июле 2019 года Минздрав предложил ввести в состав обязательного медосвидетельствования водителей и желающих получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю. Приказ должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года. Запланированные нововведения и предполагаемый рост цен на медосмотр вызвали ажиотаж среди населения, и 21 ноября Минздрав заявил, что введение новых правил откладывается до лета 2020 года, позднее — до 1 января 2021 года, а потом и до 31 декабря 2021 года.

Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин , комментируя ранее инициативу Минздрава отметил, что при введении новых правил медосмотра для водителей необходимо заранее оценить расходы и продумать, как их компенсировать, его подорожание не должно ложиться на плечи граждан.

За неоднократное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения россиян необходимо лишать прав на всю жизнь. С таким предложением выступил член Совета Федерации от Смоленской области Сергей Леонов

«Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз — на два года. А если уже третий раз — то пожизненно», — цитирует Леонова РИА «Новости».

Существующие наказания для водителей, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, сенатор считает слишком мягким. Также Леонов предлагает улучшить межведомственное взаимодействие. Если гражданин проходит лечение в клинике от зависимости, сигнал об этом автоматически должен поступать в ГИБДД , и его права должны приостанавливаться до тех пор, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья

Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил россиян лишать прав после двукратного привлечения к ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде. Хамзаев уверен: если человек в течение короткого промежутка времени повторно привлекается за нарушение общественного порядка, то у него проблемы с алкоголем, и его участие как водителя в дорожном движении может угрожать окружающим.

Новые меры борьбы с «пьяным» вождением стали предлагать после смертельного ДТП, которое учинил актер Михаил Ефремов . В состоянии алкогольного опьянения 8 июня он пересекал двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, водитель которой позднее скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был пьян. Кроме того, медики обнаружили в его крови следы нескольких видов наркотиков, напоминает «Утро.ру».

Законодатели приготовили «сюрприз» для тех автолюбителей, которые попадались за вождение в нетрезвом виде. Наказание за такое нарушение может быть в разы суровее.

Как сообщает РИА Новости, статью 264.1 Уголовного кодекса могут пополнить второй частью. Она будет посвящена тем, кто уже был осужден по аналогичной статье. Правоохранительные органы предлагают несколько вариантов ужесточения.

Во-первых, нарушителям грозит увеличение наказания до трех лет лишения свободы. Также им будет запрещено занимать определенные должности в течение шести лет.

Второй вариант — поездка за рулем в нетрезвом виде может стоить от 300 до 500 тыс. рублей.

Третий вариант — назначить исправительные работы на срок до трех лет и лишить возможности заниматься определенным видом деятельности на шесть лет. Законопроект еще будет обсуждаться.

Однако у экспертов уже есть свое мнение по этому поводу. К примеру, российский ведущий Сергей Стиллавин видит одну большую проблему в том, что наказание приходит в жизнь трезвого человека, а совершает преступление пьяница.

«Я к тому говорю, что у пьяного человека, к огромному сожалению, теряется ощущение реальности. Мысли о законе уходят на второстепенный совершенно план. В пьяном состоянии он не думает о наказании. Если поступать радикально, чтобы он потом вспомнил о наказании, то за второе подобное нарушение нужно конфисковать автомобиль. Что подстегнуло бы, например, хозяина каршеринга поскорее бы установить алкотестеры в машинах. А у людей, которые дают своим пьяным друзьям покататься на своем транспортном средстве, такое наказание отбило бы желание совершать это впредь», — комментирует Стиллавин.

Человек в нетрезвом виде понимает, что делает плохо, но теряет ощущение реальности.

«Можно конечно пофантазировать и предложить лишать такого человека права пить. Но как это сделать технологически? Вот я пока не представляю. Как потерявший друга в автокатастрофе я понимаю людей, которые потеряли близких из-за таких алкоголиков. Я понимаю тяжесть потери».

Если же принуждать человека к лечению, то нужно сначала определиться с механизмом признания нарушителя алкоголиком.

«Что считать алкоголизмом? В Европе считается нормальным выпить два бокала вина, сесть за руль и никого не убить. Меры нужно принимать относительно тех людей, которые не обладают культурой пития. Для таких людей алкоголь — это способ забыться. Они не хотят почувствовать вкус вина и расслабиться. Они будут пить до победного конца, поскольку им неприятен этот мир».

Людям нужно своевременно оказывать психологическую помощь, чтобы их жизнь не превращалась в то, от чего можно отмыться только при помощи бутылки водки, подытожил спикер.