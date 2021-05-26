Haval обновит кроссоверы F7 и F7x для России

Сайт «Китайские автомобили» выяснил, что уже в июне российские F7 и F7x подвергнут небольшому рестайлингу. В частности, оба кроссовера получат решетку радиатора нового дизайна и обновленный логотип. Однако модернизация затронет только топовые комплектации Premium и Tech Plus.

Ожидается, что, помимо решетки радиатора, изменится и набор оборудования. Например, в список оснащения включат тонировку, двухзонный климат-контроль и вентиляцию передних кресел. Что касается обновления дизайна, то отличия решетки сведутся к хромированной сетке с более сложным узором — эту опцию F7 и F7x для китайского рынка получили еще в конце прошлого года.

По предварительным данным, обе модели прибавят в цене, однако точная сумма станет известна ближе к запуску. Пока же F7 стоит от 1 529 000 до 2 009 000 рублей, кросс-купе F7x — от 1 579 000 до 2 059 000 рублей. Оба кроссовера остаются бестселлерами Haval в России: за четыре месяца 2021 года в стране реализовали почти 17,4 тысячи новых автомобилей китайской марки, 6,7 тысячи из которых — это F7, а еще 2,9 тысячи — F7x. Оба они также входят в топ-5 самых продаваемых китайских автомобилей.