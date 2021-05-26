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Более 7 тысяч российских Subaru Forester и XV отправят в ремонт из-за «аномального шума»

Motor.ru
3 часа назад
Росстандарт согласовал добровольный отзыв 7248 экземпляров Subaru XV и Forester, реализованных в России с 2017 по 2019 год. В указанных автомобилях может появиться «аномальный шум» из-за ослабевших болтов кронштейна заднего стабилизатора.
Более 7 тысяч Subaru Forester и XV отправят в ремонт из-за «аномального шума»
Фото: © Subaru© Subaru
В ведомстве пояснили, что болты кронштейна могут ослабеть в процессе эксплуатации автомобиля — признаком этого станет появление постороннего шума. Если после этого продолжить ездить на машине, то раскрутившийся болт рискует выпасть, а сам кронштейн может начать свободно двигаться во время движения. В худшем случае он может повредить окружающие детали: тормозную трубку, ведущий вал или подрамник.
В рамках отзывной кампании на всех автомобилях бесплатно проверят состояние болтов и при необходимости затянут их до необходимого момента. При утере одного или нескольких болтов будут установлены новые. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно по списку, приведенному на сайте Росстандарта.
Ранее стало известно, что в России введут новые правила информирования автовладельцев об отзывах. Оповещения о начале ремонтной кампании будут приходить через единый портал госуслуг, а информацию о дефектах и сервисных кампаниях будут фиксировать в электронном ПТС.
С начала 2021 года в России провели 44 отзыва, которые затронули 72 тысячи автомобилей разных марок, а всего с 2015 года на устранение неисправностей отправили около четырех миллионов транспортных средств. При этом в Росстандарте отмечают, что далеко не все владельцы привозят машины в сервисы в рамках отзывов.
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