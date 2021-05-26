Более 7 тысяч Subaru Forester и XV отправят в ремонт из-за «аномального шума»

Росстандарт согласовал добровольный отзыв 7248 экземпляров Subaru XV
и Forester, реализованных в России с 2017 по 2019 год. В указанных автомобилях может появиться «аномальный шум» из-за ослабевших болтов кронштейна заднего стабилизатора.
В ведомстве пояснили, что болты кронштейна могут ослабеть в процессе эксплуатации автомобиля — признаком этого станет появление постороннего шума. Если после этого продолжить ездить на машине, то раскрутившийся болт рискует выпасть, а сам кронштейн может начать свободно двигаться во время движения. В худшем случае он может повредить окружающие детали: тормозную трубку, ведущий вал или подрамник.
В рамках отзывной кампании на всех автомобилях бесплатно проверят состояние болтов и при необходимости затянут их до необходимого момента. При утере одного или нескольких болтов будут установлены новые. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно по списку, приведенному на сайте Росстандарта
.
Ранее стало известно, что в России введут новые правила информирования автовладельцев об отзывах. Оповещения о начале ремонтной кампании будут приходить через единый портал госуслуг, а информацию о дефектах и сервисных кампаниях будут фиксировать в электронном ПТС.
С начала 2021 года в России провели 44 отзыва, которые затронули 72 тысячи автомобилей разных марок, а всего с 2015 года на устранение неисправностей отправили около четырех миллионов транспортных средств. При этом в Росстандарте отмечают, что далеко не все владельцы привозят машины в сервисы в рамках отзывов.