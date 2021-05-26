Новые правила: что запретят устанавливать на машины с 1 июля

ГОСТ 33670, вступающий в силу с июля, вносит значительные изменения в правила тюнинга автомобилей. Как в соответствии с новыми нормативами оборудовать машину фаркопом и лебедкой и не получить штраф, рассказали специалисты.

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Незаконным считается любое изменение конструкции автомобиля, которое не было оформлено производителем как заводское. В список распространенных доработок входят перевод машины на газобаллонное оборудование, модернизация подвески, замена системы выхлопа, оборудование нештатной оптикой, установка фаркопа, лебедки или декоративных элементов на кузове. Без разрешения также запрещается менять галогеновые лампы на ксеноновые.

Владельцев таких автомобилей могут оштрафовать на 500 руб., при повторном нарушении сумма увеличится в 10 раз – до 5 тысяч руб., водителя могут лишить водительских прав на срок до трех месяцев, а машину – снять с регистрации и изъять СТС. пишет портал Autonews. Чтобы избежать таких неприятностей, на тюнингованный автомобиль необходимо получить одобрение, которое выдает специализированная лаборатория.

Некоторые автопроизводители закрепляют возможность установки дополнительных компонентов без одобрения. В частности, на УАЗ "Патриот" разрешена установка тягово-сцепного устройства, лебедки, экспедиционного багажника и откидной лестницы. Документация на установку допорудования есть у Volkswagen Amarok , также разрешено оборудовать фаркопом машины АвтоВАЗа

Дистанционно получить одобрение, предоставив документы и фотографии, теперь не получится. По новым правилам список работ составляется на станции ТО или в студии тюнинга. После этого документ отправляется в лабораторию. Специалисты анализируют законность и безопасность установки оборудования и выдают заключение. На следующем этапе нужно обратиться в ГИБДД для согласования предстоящих работ. Срок согласования обычно не превышает трех дней. После этого можно приступать к тюнингу. Не забудьте получить справку о проделанных работах.