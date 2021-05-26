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Mercedes отзовет внедорожники G550 и G63 2019–2021 годов по причине неисправных дверных замков

Car.ru
4 часа назад
Mercedes объявил отзывную компанию некоторых авто G-класса новой генерации. В транспортных средствах, которые затронула серийная акция, обнаружили неисправности задних дверных замков.
Mercedes отзовет внедорожники G550 и G63 2019–2021 годов
Фото: MercedesMercedes
Все авто специалисты Mercedes-Benz AG сделали на территории Германии. Дефекты могут провоцировать открытие дверей, что приводит к авариям либо травмам. Эксперты отмечают, что в этом случае двери авто могут казаться закрытыми. Однако при определенных видах маневров они могут открываться.
Отзывная компания затронет 17 800 экземпляров внедорожных версий G-класса, выпущенных в период 2018-2021 годов. Речь идёт о 8 324 единиц G550 и 9 476 авто AMG G63.
По заявлению представителей автобренда, эксперты дилерского центра проверят каждое транспортное средство на наличие возможных неисправностей. В случае необходимости будут заменены защелки задней двери, приводные двигатели, а также винты.
Всех владельцев авто, которые подлежат отзывной компании, должны до 13 июля уведомить о том, что им необходимо приехать в сервисный центр автобренда.
Бортжурнал,Mercedes-Benz,
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