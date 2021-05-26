В каких случаях инспектор может попросить открыть багажник

Просьба инспектора открыть багажник далеко не всегда приятна, и не потому, что водителю есть, что скрывать. Внимание постороннего человека к личным вещам - то еще удовольствие.

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Российское законодательство процедуру проверки автомобилей регламентирует строго, и "просто так" осматривать машину никто не имеет права. О том, как себя вести, если инспектор ГИБДД настаивает на досмотре, aif.ru рассказал юрист Антон Бибаров-Государев.

Что может служить поводом для осмотра автомобиля? Например, если водитель допустил любое нарушение правил дорожного движения и был остановлен экипажем ГИБДД: превысил скорость или повернул в неположенном месте. Если при этом человек ведет себя не совсем адекватно, то инспектор с большой долей вероятности примется за осмотр или досмотр.

Сотрудник ГИБДД может попросить предъявить аптечку или огнетушитель. У большинства водителей они находятся в багажнике, поэтому инспектор в любом случае увидит и другие вещи, которые там лежат. Это еще не является досмотром. Но если водитель откажется предъявить аптечку или огнетушитель, у экипажа появится законный повод начать полноценный досмотр. Это прописано в статье 27.9 КоАП РФ.

Так в чем же разница между осмотром машины и ее досмотром? В федеральном законе "О полиции" прописано, что осмотром является визуальное обследование автомобиля и перевозимого груза. Участие понятых в этой процедуре не обязательно. Автовладелец самостоятельно открывает капот, багажник, бардачок машины. При необходимости составляется акт осмотра в произвольной форме.

Если водитель отказывается, то инспектор может начать процедуру досмотра. Это обследование автомобиля, при котором не нарушается его конструктивная целостность. Досмотр сопровождают два понятых. У автовладельца есть право записывать происходящее на видеокамеру.

Когда инспектор ГИБДД остановил транспортное средство и попросил открыть багажник, то перед этим он должен предъявить служебное удостоверение. Все данные следует запомнить. Если он начал процедуру досмотра, то стоит попросить его составить протокол в соответствии со статьей 27.9 КоАП РФ и пригласить двух понятых. В качестве альтернативы можно вести видеозапись. Действовать нужно максимально вежливо и корректно, чтобы у инспектора не возникло сомнений в адекватности водителя.

Вещи, к которым инспектор проявил интерес, лучше продемонстрировать ему самостоятельно. Но право прикасаться к имуществу в присутствии понятых и при включенной видеокамере у него есть.