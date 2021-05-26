Что нужно учитывать при выборе огнетушителя?

Каждый автолюбитель должен знать, как правильно пользоваться огнетушителем и как грамотно его выбирать. Если придерживаться нескольких правил, это совсем не сложно.

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Огнетушитель – важная составляющая перечня оснащения автомобиля. Он необходим не для того, чтобы сотрудник ГИБДД не выписал штраф. Инструмент обязан уметь очень быстро и эффективно тушить огонь, потому как транспортные средства горят практически молниеносно. Важно правильно выбрать огнетушитель, не переплатив за бесполезный прибор.

При выборе рекомендуется подержать прибор в руках, оценив его вес. Баллон с рычагами, как правило, обладает массой в один килограмм, а внутри должно быть пару килограммов порошка, что вполне оптимально для машины. Другой момент: если огнетушитель шатается на твердой поверхности, его корпус раздулся от сильного внутреннего давления и в жару он способен даже взорваться.