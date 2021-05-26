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Что нужно учитывать при выборе огнетушителя?

Car.ru
1 час назад
Каждый автолюбитель должен знать, как правильно пользоваться огнетушителем и как грамотно его выбирать. Если придерживаться нескольких правил, это совсем не сложно.
Что нужно учитывать при выборе огнетушителя?
Фото: Car.ruCar.ru
Огнетушитель – важная составляющая перечня оснащения автомобиля. Он необходим не для того, чтобы сотрудник ГИБДД не выписал штраф. Инструмент обязан уметь очень быстро и эффективно тушить огонь, потому как транспортные средства горят практически молниеносно. Важно правильно выбрать огнетушитель, не переплатив за бесполезный прибор.
При выборе рекомендуется подержать прибор в руках, оценив его вес. Баллон с рычагами, как правило, обладает массой в один килограмм, а внутри должно быть пару килограммов порошка, что вполне оптимально для машины. Другой момент: если огнетушитель шатается на твердой поверхности, его корпус раздулся от сильного внутреннего давления и в жару он способен даже взорваться.
Если техника продается вместе со шлангом, то нужно посмотреть на количество витков на резьбе. Чем их больше, тем меньше возможностей, что во время возгорания его сорвет. Кроме того, лучше всего брать легкоперезаряжаемые модели. Не стоит отказываться в магазине и от индикатора заряда.
Бортжурнал,ГИБДД,
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