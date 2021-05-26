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В России появились умные КАСКО для автомобилей LADA

Car.ru
2 часа назад
Ведущие страховые компании в России, такие как «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «Согласие», «Росгосстрах» и «ВСК» запустили программы «умного» страхования автомобилей LADA. Новые тарифы смогут использовать владельцы автомобилей с телематикой LADA Connect.
В России появились умные КАСКО для автомобилей LADA
Фото: Car.ruCar.ru
Первым автомобилем, на который распространяется действие программы, станет бестселлер LADA Granta. Программы основаны на данных о фактической эксплуатации автомобиля (UBI). Все владельцы LADA с LADA Connect смогут получить единоразовую скидку на полис КАСКО в размере 10% и дополнительную выгоду до 30% (в зависимости от качества вождения, которое будет анализировать телематика) при продлении договора страхования.
«LADA Connect – это новый уровень сервиса и комфорта для наших клиентов. Интеграция технологий Connected Car на этапе производства выполняет еще и важную социальную функцию, повышая доступность добровольного страхования. «Умное» страхование позволяет заметно снизить стоимость полиса. До этого момента его развитие, особенно в массовом сегменте, осложнялось тем, что затраты на установку оборудования могли себе позволить не все автовладельцы и страховые компании. Мы решили данную проблему на системном уровне», — заявил Оливье Морне, вице-президент по продажам и маркетингу LADA.
Автомобили Granta с LADA Connect уже вышли в продажу в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и в Пермском крае.
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