Новая «семерка» BMW: другая платформа и дата дебюта

Немецкий автоконцерн BMW в 2022 году готовится представить обновленную модель BMW 7-й серии. Автомобиль уже получил кодовое название G70 и является первой моделью, основанной на новой архитектуре, разработанной BMW специально для использования нескольких типов приводов.

Фото: Car.ru Car.ru

Новая тележка призвана заменить предшествующую архитектуру CLAR (Cluster Architecture), которая дебютировала в 2015 году в 7-й серии (G11). Помимо прочего, новая платформа может быть оснащена системами автономного вождения.

Флагман немецкого авто будет доступен с дизельными и бензиновыми двигателями (все ДВС, предположительно, станут сочетаться с 48-вольтовыми мягкими гибридными системами), планируется гибридная и электрическая версии. Последняя, вероятно, получит имя i7.

В зависимости от рынка, в качестве самого мощного мотора предложат V8. Мотора V12 не предусматривается. Большинство версий оснастят гибридным 6-цилиндровым двигателем с турбонаддувом.

Автомобиль уже сфотографировали на тестах в камуфляже. Предположительно, он получит те же габариты, что и предшественник. Неизбежно в новом авто окажутся и гигантские «ноздри» решетки радиатора. Модель премиального класса особенно востребована на таких рынках, как Китай и США.