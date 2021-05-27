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Гиперкар Mercedes-AMG заглох во время испытаний

Car.ruиещё 1
1 час назад
Немецкая компания Mercedes-AMG протестировала на Нюрбургринге новый гиперкар Project One. Примечательно, что автомобиль остановился и заглох посреди трассы.
Гиперкар Mercedes-AMG заглох во время испытаний
Фото: Car.ruCar.ru
Гиперкар Mercedes-AMG One получил мотор, как у формульного болида. Во время испытаний на гоночной трассе прототип столкнулся с техническими трудностями, хотя первые тесты прошли удачно.
На видео в Сети показали прототип, который проходит повороты на высокой скорости. Во время второй попытки автомобиль заглох, только выехав на трассу. После короткой заминки пилот перезапустил двигатель.
Под капотом Mercedes-AMG One немецкие инженеры установили двигатель, как у болида Mercedes F1 W07 Hybrid. Гибридная установка состоит из 1,6-литрового бензинового турбомотора V6 и четырех электродвигателей, которые питает литий-ионная батарея. Суммарная отдача агрегатов достигает 1000 лошадиных сил.
Максимальная скорость нового гиперкара ограничена электроникой на отметке 355 километров в час, а с места до 200 километров он разгоняется в час менее чем за шесть секунд.
Тираж Mercedes-AMG One составит всего 275 экземпляров, а стоимость — три миллиона долларов. Все гиперкары уже проданы, а поставки клиентам марка планирует начать до конца 2021 года.
Бортжурнал,
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