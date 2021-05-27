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Составлен рейтинг самых надежных внедорожников в России

Слово и Делоиещё 1
4 часа назад
Пятое место в рейтинге, при формировании которого учитывалась статистика поломок на автомобилях, выпущенных с 2010 по 2020 год, занимает Nissan Patrol в кузове Y62, способный преодолеть боле 600 тыс. км без серьезных поломок.
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников в России
Фото: LexusLexus
Четвертое место завоевал Chevrolet Tahoe — автомобиль, обладающий достаточным ресурсом, чтобы проехать без капитального ремонта до 800 тыс. км.
Тройку лидеров открывает Toyota Land Cruiser 200, чей бензиновый 288-сильный двигатель объемом 4,7 литра может обеспечить пробег свыше 800 тысяч километров без необходимости в "капиталке".
"Серебро" и "золото" рейтинга специалисты издания NJcar отдали Lexus LX и Toyota Sequoia соответственно. Ресурс силовой установки первого вплотную приближается к 1 млн км, в то время как Toyota Sequoia способна преодолеть даже этот показатель.
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